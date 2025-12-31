【肩ズンFig.劇場版「チェンソーマン レゼ篇」】 2026年1月下旬 発売予定 価格：1回400円

タカラトミーアーツは、ガチャ 肩ズンFig.劇場版「チェンソーマン レゼ篇」を2026年1月下旬に発売する。価格は1回400円。

本商品は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』に登場するキャラクターたちを再現したフィギュア。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、累計発行部数3,000万部突破を記録する藤本タツキ氏のマンガ「チェンソーマン」を原作とした作品で9月に公開された。

本商品では「チェンソーマン」、「ボム」、「マキマ」、「ビーム」の4種類がラインナップ。それぞれ手のひらサイズで立体化されている。

【ラインナップ】

「チェンソーマン」

「ボム」

「マキマ」

「ビーム」

肩ズンFig.劇場版「チェンソーマン レゼ篇」

サイズ：本体 約55mm

材質：本体 PVC

(C) 2025 MAPPA/チェンソーマンプロジェクト

(C)藤本タツキ/集英社