¡ÚÅâÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Û¾®°²¤ë¤ê²Ú¡¡ÃÏ¸µ£Çµ½Ð¾ì¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿µÜÃÏ¸µµ±¤µ¤ó¤«¤éµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Î£Ç·¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹£Î£å£÷£Ù£å£á£ò£Ã£õ£ð¡×¤Ï£¶Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾®°²¤ë¤ê²Ú¡Ê£²£¸¡áº´²ì¡Ë¤Ï£³ÆüÌÜÁ°È¾£´£Ò¤Ï£´¥³¡¼¥¹¤«¤é£±£Í¤Ç°ú¤ÇÈ¤Ë¥Ï¥Þ¤ê£µÃå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾£¹£Ò¤Ï¥¤¥óÆ¨¤²¤ò·è¤á¤Æ£±Ãå¡£¥·¥ê¡¼¥º£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡º£Àá¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à£´£´¹æµ¡¤Ï¡Ö¹Ô¤Â¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¿¤Ó¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¹ç¤¨¤ÐÁ´Éô¤ÎÂ¤¬¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤È¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤À¡£
¡¡£±·î¤«¤é£²£°£²£³Ç¯¸å´ü°ÊÍè£µ´ü¤Ö¤ê¤Î£Á£±µé¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¤Þ¤¿½é¤ÎÃÏ¸µ¤«¤é¤Ä¤Ç¤Î£Çµ¤È¤Ê¤ë¶å½£ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öµ×¡¹¤Ë¡Ê»Õ¾¢¤Î¡ËµÜÃÏ¡Ê¸µµ±¡Ë¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿µÜÃÏ¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÛ¼ý¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¡££²Àá¸å¤Ë¹µ¤¨¤ëÃÏ¸µ£Çµ¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÞÕ¿È¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£