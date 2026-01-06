¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë²ÃÆþ¡¢º£°æÃ£Ìé¤Î£×£Â£ÃÉÔ»²²Ã¤Ï¡È¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¡É¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÂç¤¤Êº®Íð¤Ê¤·
¡¡À¾Éð¤«¤é¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥À¥¤¥¥ó¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡º£°æ¤¬º£¥ª¥Õ¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼´ÆÆÄ¤é¼óÇ¾¿Ø¤ËºòÇ¯¤Î»þÅÀ¤Ç¾ðÊó¶¦Í¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ìî¼ê¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Åê¼ê¤Ï¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤äÀï½ÑÌÌ¤ÎÏ¢·¸¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤´¤È¤ËÂ¿¤¯¤Î¶¦Í»ö¹à¤¬¤¢¤ë¡£´Ä¶ÌÌ¤Ø¤Î½ç±þ¤¬ºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤È¤¤¤¦º£°æËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£×£Â£ÃÉÔ»²²Ã¤â¡È¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹äÏÓ¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢º£°æ¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¡¢¶¯°ú¤Ê»²²Ã¸ò¾Ä¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ø¤Î¼óÇ¾¿Ø¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¾õ¶·¤òÁÛÄê¤·¤¿¾å¤Ç¿ÍÁª¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯£±£²·î£²£¶Æü¤Ë¤ÏÀèÈ¯¡¦Âè£²ÀèÈ¯¸õÊä¤È¤·¤ÆµÆÃÓ¡¢¼ï»Ô¡¢°ËÆ£¡¢Ê¿ÎÉ¤Î½Ð¾ì¤òÈ¯É½¡£º£·îÃæ½Ü¤Ë¤â¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´û¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë»³ËÜ¡¢¿ûÌî¤ò´Þ¤á¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤ÏËÉÙ¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢Âç¤¤Êº®Íð¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ê»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÃ´Åö¡¦Ä¹°æ¡¡µ£¡Ë