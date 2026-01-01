Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢´ÔÎñ¥Ðー¥¹¥Çー¸ø±éBlu-ray¼ýÏ¿ÆÃÅµMVÁ´7¶Ê·èÄê¡ª¥È¥ìー¥éー±ÇÁü¸ø³«¡õ¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー3¶ÊÇÛ¿®³«»Ï
Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê´ÔÎñ¥Ðー¥¹¥Çー¸ø±é¡ØALDEA Bar at Tokyo 2025¡ÙBlu-ray¡Ê1·î14Æü¥ê¥êー¥¹¡Ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÆÃÅµMVÁ´7¶Ê¤¬¤Ä¤¤¤Ë·èÄê¡£1·î7Æü¤è¤ê¥È¥ìー¥éー±ÇÁü¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¤¢¤é¤¿¤Ë¼ýÏ¿¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿4¶Ê¤ÎMV¤Ï¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ç¹½À®
³Æ2ËçÁÈ´°Á´À¸»º¸ÂÄêBOX¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëMV¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î7¶Ê¡£
01.¡ÖDays -JAZZ-¡×¡Ê42nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ë
02.¡ÖAPPETITE -JAZZ-¡×¡Ê34th¥·¥ó¥°¥ë¡Ë
03.¡ÖÆó¿ÍÀÅ -JAZZ-¡×¡Ê26th¥·¥ó¥°¥ë¡Ë
04¡Ö.¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï -JAZZ-¡×¡Ê10th¥·¥ó¥°¥ë¡Ë
05.¡Ö·î²Ú -JAZZ-¡×¡Ê30th¥·¥ó¥°¥ë¡Ë
06.¡ÖI MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É -JAZZ-¡×¡Ê22nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ë
07.¡ÖI hope so -JAZZ-¡×¡Ê21nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI hope so～¥Ð¥éー¥É¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à～¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡Ë
¤¹¤Ç¤Ë¼ýÏ¿¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë3¶Ê¤ÎMV¡Ê¡ÖDays -JAZZ-¡×¡Ö¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï -JAZZ-¡×¡ÖI hope so -JAZZ-¡×¡Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥·ー¥ó¤Î±ÇÁü¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤Ë¼ýÏ¿¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿4¶Ê¡Ê¡ÖAPPETITE -JAZZ-¡×¡ÖÆó¿ÍÀÅ -JAZZ-¡×¡Ö·î²Ú -JAZZ-¡×¡ÖI MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É -JAZZ-¡×¡Ë¤Ï¡¢¡ØALDEA Bar at Tokyo 2025¡Ù³Æ¸ø±é¤Î±ÇÁü¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÖ¡¢»ç¡¢Çò¡¢¹õ¤ÈÊÑ¸¸¼«ºß¤ËÊÑ¤ï¤ë¡¢ÌÀºÚ¤Î°áÁõ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
ËÜÊÔ¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î13Æü¤ËÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¡ÖCOTTON CLUB¡×¤Ë¤ÆÄ¶Ëþ°÷¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØALDEA Bar at Tokyo 2025¡Ù¤Î´ÔÎñ60ºÐ¥Ðー¥¹¥Çー¸ø±é¤òÁ´¶Ê¼ýÏ¿¡£¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¥«¥ÐーJAZZ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶Ê6¶Ê¡Ê¡Ö¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï -JAZZ-¡×¡ÖI MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É -JAZZ-¡×¡ÖÆó¿ÍÀÅ -JAZZ-¡×¡Ö·î²Ú -JAZZ-¡×¡ÖAPPETITE -JAZZ-¡×¡ÖDays -JAZZ-¡×¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¶Ê¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿Á´10¶Ê¡Ê¥á¥É¥ìー´Þ¤à¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿1·î7Æü¤è¤ê¡¢¡ÖÆó¿ÍÀÅ -JAZZ-¡×¡ÖAPPETITE -JAZZ-¡×¡Ö·î²Ú -JAZZ-¡×¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー3¶Ê¤Î²»¸»¤â°ìµóÇÛ¿®»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥á¥¤¥ó¡§Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡ØFANCLUB LIVE¡ÖALDEA Bar at Tokyo 2025¡×¡Ù¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêBOX 2¼ïÎà¡Û¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖÆó¿ÍÀÅ -JAZZ-¡×
2026.01.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖAPPETITE -JAZZ-¡×
2026.01.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö·î²Ú -JAZZ-¡×
2026.01.14 ON SALE
Blu-ray¡õDVD¡ØÃæ¿¹ÌÀºÚ FANCLUB LIVE¡ÖALDEA Bar at Tokyo 2025¡×¡Ù
