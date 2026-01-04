日経225先物：7日0時＝540円安、5万2150円
7日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比540円安の5万2150円と急落。日経平均株価の現物終値5万2518.08円に対しては368.08円安。出来高は7625枚となっている。
TOPIX先物期近は3510.5ポイントと前日比39.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は27.94ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52150 -540 7625
日経225mini 52155 -535 130001
TOPIX先物 3510.5 -39.5 13237
JPX日経400先物 31645 -380 1090
グロース指数先物 676 -6 477
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3510.5ポイントと前日比39.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は27.94ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52150 -540 7625
日経225mini 52155 -535 130001
TOPIX先物 3510.5 -39.5 13237
JPX日経400先物 31645 -380 1090
グロース指数先物 676 -6 477
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース