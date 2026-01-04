　7日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比540円安の5万2150円と急落。日経平均株価の現物終値5万2518.08円に対しては368.08円安。出来高は7625枚となっている。

　TOPIX先物期近は3510.5ポイントと前日比39.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は27.94ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52150　　　　　-540　　　　7625
日経225mini 　　　　　　 52155　　　　　-535　　　130001
TOPIX先物 　　　　　　　3510.5　　　　 -39.5　　　 13237
JPX日経400先物　　　　　 31645　　　　　-380　　　　1090
グロース指数先物　　　　　 676　　　　　　-6　　　　 477
東証REIT指数先物　　売買不成立

