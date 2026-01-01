「今から持ってきて！」台風で待機中のトラックに再配達の要求→物流を止められない現場の闇【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→台風で待機中のトラックに再配達の要求
台風の勢力が強まり、上陸後には甚大な被害が出ることも珍しくない昨今。元宅配会社勤務のゆきたこーすけさんは、自身のブログ「運び屋ゆきたの漫画な日常」で、悪天候にまつわる過酷な実体験を公開している。強風でトラックが揺れ、トタン板が舞うなかで起きた、信じられない「再配達依頼」のエピソードについて話を伺った。
■台風直撃の車内に響く「再配達」の電話
台風が名古屋を直撃したある日の午後、あまりの強風に現場には「集配中止」の指示が出た。ゆきたさんは会社から離れた場所にいたため、公園の脇にトラックを停めて車内待機を決める。「トラックは横風に弱いので、車がガンガン揺れて怖かったです」と振り返る。目の前をトタン板が飛んでいく光景に、命の危険を感じるほどの威力だった。
そんな絶望的な状況のなか、1本の電話が鳴る。驚くことに、それは「1軒だけ再配達に来てくれ」という客からの依頼だった。台風直撃で外に出るのも危ういとき、自らの荷物のために配達員の安全を度外視する要求。ゆきたさんはこの衝撃的な依頼に驚きつつも、台風が過ぎ去った夜には通常通り夜間の配達に出たという。真面目すぎる配達員たちの実態が浮き彫りになる瞬間だ。
■台風通過後に待っている「真の地獄」
警報が出るほどの強風下でも、配達を行わなければならないときがある。マンションのドアが風圧で開かなかったり、走行中に荷台があおられたりと、配達員の苦労は計り知れない。さらに、ゆきたさんは台風が去った後の「内情」についても明かしている。
「台風が来ると、長距離トラックが止まったり、集積所が停電で稼働できなくなったりします。それが一気に動き出す台風の翌日、翌々日あたりが、最も忙しくなるんです」。延着した大量の荷物に対応し、現場は戦場と化す。台風のとき、一時的にサービスが止まるのは、すべて安全を守るためだ。私たちは便利さの裏側で働く人々の安全を、改めて考える必要があるのではないだろうか。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
