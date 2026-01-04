ウサギやウーパールーパー、生きている小動物が入ったクレーンゲーム機が物議―中国

中国でこのほど、生きている小動物が入ったクレーンゲーム機が物議を醸した。

中国メディアの新京報や極目新聞によると、このクレーンゲーム機は上海市浦東新区にあるショッピングモール、LCM置匯旭輝広場4階のアミューズメント施設、TOM’S WORLDに設置されていた。

ネット上で拡散した画像には、ハムスター、ウサギ、ウーパールーパーがそれぞれ入った3台のクレーンゲーム機が写っていた。ハムスターは透明な箱、ウーパールーパーは水槽でそれぞれ飼育され、ウサギの活動エリアはアームが動くエリアと低いプラスチックのフェンスで隔てられていて、アームが直接、小動物に触れることはないが、アームの振動や音、ランプなどが小動物に与える影響について心配する声が上がった。

TOM’S WORLDは4日、新京報の取材に対し、問題のクレーンゲーム機はすでに撤去したと明らかにした。

SNS上では「こんなことは絶対にあってはならない」「メーカーはなんで普通にできないの？」「金魚すくいと同じだ」「他でも見たことがある」などのコメントが寄せられた。（翻訳・編集/柳川）