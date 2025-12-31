バンダイが特別協力する展覧会「大たまごっち展」が東京都港区にある「六本木ミュージアム」にて本日1月7日から開催される。期間は2月2日まで。本展の入場は全日日時指定制の予定で、入場日時により完売の場合がある。その際、会場での当日券の販売は行なわれない。なお本展は、別会場での巡回が予定されている。

本展覧会は、1996年にバンダイから発売されたデジタルペット「たまごっち」誕生30周年を記念して開催される記念展。「たまごっち」は、1996年の発売後、赤外線通信（2004年）、カラー液晶（2008年）、タッチ液晶（2021年）、Wi-Fi機能（2023年）の搭載など、時代に合わせた機種を全38種類販売し現在50以上の地域で展開されており、2025年7月31日には国内外累計出荷数1億個突破を記録している。

今回開催される展覧会では、30年を振り返るだけでなく、まるでたまごっちの中に入り込んだかのような体験を通して、ヘンテコで愛らしい生き物「たまごっち」の魅力を深掘りする。

またクリエイティブディレクターのMitsuhiro Higuchi（ミツヒロヒグチ）氏とコラボレーションした「30周年記念 大たまごっち展」限定のたまごっち「Original Tamagotchi Collaboration Mitsuhiro Higuchi」も販売される。

「大たまごっち展」イメージ

「大たまごっち展」展覧会概要

会期：1月7日～2月2日

会場：東京都港区「六本木ミュージアム」

※以降も別会場での巡回を予定。

開場時間：10時～20時

※全日日時指定制

※最終入場は閉場30分前まで

主催：大たまごっち展実行委員会

共催：ソニー・クリエイティブプロダクツ

特別協力：バンダイ

協賛：ローソンチケット

※注意事項：本展覧会に関する情報は予告なく変更になる場合があります。最新情報、詳細、注意事項等を展覧会公式サイトにて必ずご確認ください。

・チケット（当日）

料金

グッズ付きチケット 3,900円

一般 1,800円

高校生 1,300円

小中学生 800円

・グッズ付チケット バンドルグッズ

「グッズ付き入場チケット」を購入すると、会場でローソンチケットオリジナル「たまごっちシャカシャカ巾着」がもらえる。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

【たまごっちシャカシャカ巾着】

サイズ：約190×220×90mm（幅×高さ×奥行）

素材：合成皮革・ポリエステル・PVC

生産国：中国

※未就学児は、チケットをお持ちの18歳以上の保護者1名につき1名まで無料でご入場いただけます。

※障がい者手帳をお持ちの方はチケット1枚につき、介助者1名が入場無料となります。介助者がいる場合は、ご入場時に障がい者手帳をご提示ください。

※日時指定券をお持ちでない方のグッズコーナーのみの入場は不可とさせていただきます。

※来場者特典付き。日時指定券や招待券をお持ちでない未就学児や介助者への来場者特典のお渡しはありません。

大たまごっち展 販売グッズ

大たまごっち展オリジナル商品

「Original Tamagotchi Collaboration Mitsuhiro Higuchi」

価格：5,500円（※1人1点限り）

「大たまごっち限定30周年マスコット まめっち」

価格：2,420円（※1人1点限り）

「たまごっち にゅー！ごっちカード 大たまごっち展 すぺしゃる」

価格：3,300円（※1人1点限り）

「たまもりシール（宇宙柄）」

価格：580円（※1人2点限り）

大たまごっち展 先行販売グッズ

「たまごっち ミニチュアチャームコレクション 30th anniversary edition」

価格：400円（※1人5点限り）

今後の巡回情報

・愛知会場

会期：3月6日～4月5日

会場：愛知県名古屋市「名古屋PARCO」

・茨城会場

会期：4月24日～5月6日

会場：茨城県水戸市「水戸京成百貨店」（7階催事場）

・大阪会場

会期：8月

会場：大阪府大阪市「大丸梅田店」

(C)BANDAI