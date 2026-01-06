ボーイズ東北選抜は6日、台湾で開催されている「台南市巨人杯」でヤングリーグ関西選抜との準々決勝に9―1で快勝し、7日の準決勝に駒を進めた。

異国の地で躍進を続けるチームは東日本ブロックの東北中央支部を中心にセレクションを突破した21人の3年生選手で構成されている。

大会は2日に開幕し、7日に最終日を迎える。短期間で確かな成長のステップを踏むナインの姿に団長を務める色川冬馬氏（ブルワーズの国際スカウト）は「真っすぐな情熱と思いでぶつかればちゃんと返してくれる子たち。失敗と成功を繰り返しながら成長していると思います」と目を細めた。

昨年までルートインBCリーグの茨城アストロプラネッツでGMを務め、現在はブルワーズの国際スカウトとして活躍する色川氏。宮城県出身で、16年に「南仙台ボーイズ」を立ち上げた経験もあることから東北選抜の団長に就任した。大会期間中はNPB、MLBに挑戦する若者を導いてきた経験を生かした助言を選手たちに送ってきた。

スポンジのような吸収力を持つ中学生選手たち。毎試合後には約1時間の講義を実施し、技術論に留まらず、野球へのマインドセット、日本の歴史、グッドルーザーやチャンピオンとしての振る舞いなどを熱弁。「これから生きていく上で一番大事なこと。プロ野球選手になれなくても社会に出た時に必要なこと」と人としての成長を促している。

7日の準決勝に勝てば、同日に決勝が行われる。「勝っても負けても成長できる。中学生は挑戦することが恥ずかしい年代ではあるけれど、最後まで自分の気持ちに素直に挑戦を貫いてほしい」。準決勝は現地時間9時に試合が始まる。（柳内 遼平）