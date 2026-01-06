５日、スペイン・マドリードで行われた東方三博士の日を祝うパレード。（マドリード＝新華社記者／程敏）

【新華社マドリード1月6日】スペインの首都マドリードで5日、「東方三博士の日」を祝うパレードが盛大に行われ、大勢の見物客が集まった。1月6日は東方の三博士が星に導かれ、誕生したばかりのキリストを訪ね礼拝した日とされている。

５日、スペイン・マドリードのパレードで、見物客に手を振る出演者。（マドリード＝新華社記者／孟鼎博）

５日、スペイン・マドリードで、東方三博士の日を祝うパレードに登場したフロート。（マドリード＝新華社記者／程敏）

５日、スペイン・マドリードの街をパレードする騎兵隊。（マドリード＝新華社記者／程敏）

５日、スペイン・マドリードでフロートから見物客にお菓子を配る人たち。（マドリード＝新華社記者／孟鼎博）

５日、スペイン・マドリードでパレードを楽しむ子どもたち。（マドリード＝新華社記者／孟鼎博）