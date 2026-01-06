食道にあるものが詰まり、想像を絶する激痛に襲われた女性の体験談を再現ドラマで紹介した。

ある日夫が慌てて帰宅すると、妻の佳代子さんが苦しんでいた。料理中に突如胸の激しい痛みに襲われたという。

佳代子さんは大急ぎでマカロニサラダを作っていたが、味見をしようとした瞬間、あるものが食道につっかえてしまった。佳代子さんは病院へ搬送され、病院に着く頃にはさらに痛みが増していた。

医師はレントゲンでX線撮影を行った。しかし、画像からは胸のあたりに異変は見られず。そこですぐに麻酔がかけられ、別の医師が胃カメラで食道を確認することになった。

胃カメラ画像に映っていたのは分厚いきゅうり。急いで大雑把に調理していた佳代子さん。マカロニサラダが完成し味見するつもりが、うっかり厚めのきゅうりを飲み込んでしまったのだ。そのきゅうりが食道にすっぽりとはまってしまっていた。

水を飲んでも効果はなく、食道が収縮するたび、きゅうりに圧迫されて、激痛を引き起こしていた！

どうやってこのきゅうりを取り除くのか。医師はそのまま胃カメラできゅうりを押し出して胃に落とすことにし、きゅうりは無事に胃に落ちた。食べ物は丸呑みしないよう、注意が必要だ。