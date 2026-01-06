お出かけ前の女性が大パニックに陥った出来事。地獄を見たという投稿を再現ドラマで紹介した。

彼女はこの日、行きつけの居酒屋の25周年のお祝いに行くため、急いでシャワーを浴びていた。シャワーを浴び終え髪をとかそうとしたところ、いつものクシがない。急いでいた彼女は、目に留まったロールブラシを手に取った。

すると、髪がものすごく絡まってしまう。しかもブラシは後ろにあり、どうなっているか見えない。

女性はまずトリートメントを塗って取ろうとした。しかし全く取れない。次に湯船に髪を浸けようと、後ろの髪をお湯で浮かせて取る作戦を試みる。しかしこれでも全く取れなかった。

実は、ロールブラシは髪が濡れた状態では絡みやすい。焦る彼女は、今度はオリーブオイルを使って取れるか試した。それでも取れない。

万策尽きた彼女の頭に、いつも優しくしてくれる近所のおばさまが浮かんだ。電話で助けを求めると、おばさまは髪の状態を見て「これは無理だわ」と一言。別のおばさまを呼んでくれたが、その人も匙を投げた。するとおばさまは「ちょっとついてきて」と彼女を車に乗せた。向かった先にいたのは、76歳の美容師だった。

女性はお祝い中の居酒屋に電話で事情を説明したが、居酒屋の大将は「そんなの髪切っちゃえば、すぐ取れるだろ」と言う。

長年伸ばしてきた大切な髪を切るしかないのか？すると美容師は、髪の毛を1本1本ほどいていくという気の遠くなるような作業を始めた。作業は日をまたぎ、居酒屋の25周年パーティーには結局行けなかった。美容師は70代だったが7時間以上休まず、ぶっ通しで作業を続け、ついにロールブラシが取れた。

ロールブラシは濡れている時には使わないでほしい。