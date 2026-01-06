ザネル・ヌドロブさんは結婚式前、ある悲劇に見舞われた。2018年4月、ジンバブエ共和国で、ザネルさんはジェイミー・フォックスさんと教会を訪れていた。2人は結婚式を挙げる教会の下見に来ていたのだ。

イギリス人のジェイミーさんは2年前、ジンバブエにボランティア活動のためやってきた。そこでザネルさんと出会い、2人は恋に落ちた。

結婚式を5日後に控えた日、2人は世界遺産・ビクトリアの滝を目指すカヌーツアーに参加。

川を下り始めて30分、突然ザネルさんをワニが襲った。病院に運ばれたザネルさんだったが、医師から告げられたのは残酷な現実。右腕を切断するしかなかったのだ。

ザネルさんはジェイミーさんに「結婚、私としなくてもいいわよ」と言った。しかしジェイミーさんは「大丈夫、ずっとそばにいるから」と彼女を支えた。

その翌日、担当する医師が病室にやってきて「ちょっと病室から出てみませんか」と言う。向かった先は病院に併設された教会。

医師は「ここなら私たちも側にいますから、心配ないでしょう。少し狭いですが、ここで予定通り結婚式を挙げてください」と伝えた。前を向いてほしいという、2人を心配した医師からのサプライズだった。

こうして、右腕を失った5日後、医師たちのサポートのもと予定通りの日に結婚式は行われた。小さな教会で行われた結婚式だったが、世界中で報道され、2人のもとには信じられない数の祝福が届いた。

結婚式から約8年、番組は以前の取材以来、再び夫妻を訪ねた。33歳になったザネルさんはとても元気そう。夫のジェイミーさんも一緒だ。ザネルさんは「義手は毎日つけないです。ドレスアップする特別な時だけ。普段はつけない方が楽なんです」と話した。

4歳のキアラちゃんと、生まれたばかりのアイザックくんも一緒だ。ジェイミーさんはキアラちゃんについて「娘は、自分の手助けが必要なことも理解しています。すごく助かっています」と語り、ザネルさんも「赤ちゃんを私と一緒にお風呂に入れてくれたり、キッチンのお手伝いもしてくれて、おかげで私の生活は楽になっています」と話した。

おむつ替えの時には赤ちゃんのアイザックくんが動かないようキアラちゃんがおさえてくれるなど、娘に支えられ、ザネルさんは母親としても幸せに暮らしていた！