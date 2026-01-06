齋藤未来さんは、生まれた時からすらっとした体型だった。しかし結婚・出産後に変化が。

夫のために安くてパワフルな食材を選び、毎回使い切る生活が始まった。さらに完食しても足りず、必ずお餅を追加。お餅を、ミートソースをかけた白米の上に乗せ、チーズをかけてチンした「もっちもちミートドリア」が定番だった。

こうして息子が1歳になる頃には体型が激変し、服は着るだけで破れるようになった。

その後夫と離婚。その後もダイエットより子育てを優先し、息子が2歳になる頃には体重80kgオーバーに。

当時、未来さんの1日は、息子を幼稚園に送り出し、出勤前にパンで一気に栄養チャージ。仕事は保険の営業でほぼ外回り。1件終わるごとにコンビニに寄り、毎回ホットスナックとおにぎりを食べる。夕食は作りすぎる癖が抜けずガッツリ。息子を寝かすと夜食タイムが始まる。夜食の定番は味噌ラーメン2袋に餅、さらに納豆を乗せた「もち納豆ラーメン」。食べた直後にそのまま寝る生活を送っていた。

だが過剰な食費で金欠に陥り、知り合いの居酒屋でお手伝いを始めた。嬉しいのはまかないが作れること。

この頃、ある悩みが出てきた。仕事用ズボンがパンパンで限界を迎えていたのだ。さらに、アプリで出会った男性と良い感じになっても、画面に映すのは顔面の4分の1だけ。実際に会った瞬間に撃沈される日々。さすがに痩せようかと思ったが、息子から「ママ、食べないの？」「じゃあ僕も我慢する…」と言われると、結局食べてしまう。こうして体重はマックスの96kgに達した。

そんな未来さんに、ついにダイエットの神が降りてくる。きっかけは小学生になった息子の反抗期。手を洗うように言っても反抗する息子。注意すると「うるさい！デブ！」と言い返された。

一方、未来さんは男友達からある話を聞く。息子が「お母さん、デブじゃないもん！」と、痩せていた頃の写真を見せて必死に主張していたというのだ。息子が悲しんでいたことを知った未来さんは衝撃を受けた。

未来さんはダイエットを決意。まずは食事制限から。朝は菓子パンをやめてヨーグルトとバナナにチェンジ。アプリで摂取カロリーも計算し、さらに1日2時間のランニングを始めた。

その結果、マックス96kgあった体重は半年で55kgに。41kgの減量に成功した。現在の未来さんは、息子から「お母さんかわいいね」「今日服キレイだね」と言われるようになったという。