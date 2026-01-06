「僕は宇宙人。生まれながらにして地球人の“普通”がわからない」

私たちが暮らす社会は、さまざまなルールによって成り立っている。法律や条例のように明文化されたものから、道徳やマナーといった見えないルールまで、多岐にわたる。その社会に上手く適応できないとき、人は思う。ここは私の星じゃない、と。

1月6日にスタートしたNHKドラマ10『テミスの不確かな法廷』の主人公は、まさにそのような苦悩や孤独とともに生きている。本作は、発達障害を抱える裁判官・安堂清春（松山ケンイチ）が、自らの特性と格闘しながら難解な事件に挑む法廷ヒューマンドラマだ。

第1話で安堂が担当することになったのは、詐欺未遂および傷害事件。被告人の江沢卓郎（小林虎之介）は、藤山澄久（金井勇太）が運転するタクシーに故意にぶつかり、保険金と賠償金を騙し取ろうとした。ところが、乗客の茂原孝次郎（飯田基祐）にわざとであることを指摘されるや否や、突然殴りかかり、怪我を負わせたという。

卓郎の言動には、不可解な点がいくつかあった。知能犯から粗暴犯への変貌、あるいは無罪を主張しながら、その立証に不可欠な弁護人に非協力的な態度を取り続けている点だ。安堂は被告人と意思疎通ができていないと判断した最初の弁護人を解任。さらには、自ら卓郎の自宅に赴き、関係者に聞き取りを行う。

本来、極めて限定的な場合にのみ発動される裁判官の職権を大いに行使し、事件と向き合う姿勢は、同じく脚本家・浜田秀哉が手がける『イチケイのカラス』（フジテレビ系）の主人公・入間みちお（竹野内豊）との共通点だ。しかし、その行動原理は、みちおが「すべてをわかった上で、事件に関わる全員にとって一番良い判決を下したい」という“正義感”だったのに対して、安堂の場合は発達障害の特性というところに違いがある。

幼い頃、安堂は自閉スペクトラム症（ASD）と注意欠如多動症（ADHD）と診断された。どちらも発達障害の一種で、ASDは「人の気持ちを読み取るのが苦手」「特定の物事に対する強い興味やこだわりを持つ」、ADHDは「不注意やケアレスミスが多い」「思いついたままに行動」といった特性を持つ。ゆえに安堂は一度気になり始めると、そのことがずっと頭から離れず、自分で確かめずにはいられないのだろう。だが、その行動が卓郎の新たな弁護人となった小野崎（鳴海唯）にヒントを与え、真実への扉が開かれる。

卓郎にとって、被害者の茂原は自分から家族を奪った張本人だった。前橋市長である茂原は市の開発部長だった当時、工業誘致に失敗。土地を売った卓郎の父親は職にあぶれ、妻に家出された末に自ら命を絶っていた。さらに、ゴルフ大会という体を取った茂原の後援会に参加していた医師たちによって、見殺しにされた姉の郁美（村上穂乃佳）は卓郎の唯一の家族だったのだ。

卓郎はそのことを、姉の同級生だった藤山から聞かされた。しかし、タクシー運転手が車内で見聞きしたことを口外するのはご法度。藤山に迷惑はかけたくない。だが、犯行の動機が単なる詐欺目的で片付けられ、姉の死の真相が闇に葬り去られるのは許しがたいという葛藤が、卓郎の不可解な言動に繋がっていたのである。

最後に法廷で「姉ちゃんの分まで生きたい。今の俺にはそれしかないから」と述べた卓郎。真実が明らかにされたとて、失われた命は還ってこない。そのやるせなさに打ちひしがれながらも、己の落ち度を認め、その内省を未来へと繋げていく卓郎の心の移り変わりを、小林虎之介が情感たっぷりに演じていた。大きな反響を呼んだ『宙わたる教室』の放送から1年、さらなる成長を遂げてNHKのこの枠に帰ってきた姿に思わず胸が熱くなった。

大切な人を失っても、遺された人の人生は続いていく。卓郎が大切な人を失った世界で、これからも生き続けていくために必要なよすがを与えた安堂の「わからないことをわかっていないと、わからないことはわかりません」という台詞が印象的だった。本作は、制作統括の神林伸太郎、チーフ演出の吉川久岳ら『宙わたる教室』のスタッフが手がけている。同作では研究者でもある一人の教師によって導かれた、定時制高校の生徒たちの「知りたい」という知的好奇心によって新たな科学の扉が開かれていく様が描かれていた。わからないことをわかろうとする。その手前にもう一つ、大事な過程がある。それは、「わからない」ということを認め、その「わからなさ」に向き合うことだ。

わからないことは、怖い。自分とは圧倒的に“何か”が違う人に出会ったときもそうだ。恐ろしさから、人は相手を自分の「常識」や「普通」に引きずり込み、矯正しようとする。前橋地裁第一支部の門倉（遠藤憲一）や落合（恒松祐里）も安堂の言動に戸惑い、苦言を呈した。それでも相手を抑え付けられないと思ったとき、裁判官忌避を申し立てようとした小野崎のように、人は排除に動き出すのではないだろうか。

一方で、安堂にとって「わからないこと」に出会うのは日常茶飯事だ。だからこそ、安堂は発達障害と診断された日から、精神科医の山路（和久井映見）と大多数の人にとっての「常識」や「普通」を学び、社会に馴染もうとしてきた。そうやってずっと「わからなさ」に向き合ってきたからこそ、安堂は卓郎の心にもアクセスできたのだろう。逆に松山ケンイチは、発達障害のある人たちが集まって意見を交わすグループケアへの参加や、スタッフとの意見交換をもとに、安堂の「常識」や「普通」に入り込もうとしている。その役を理解しようとする姿勢は、単なる付け焼き刃ではない芝居に表れているように思う。

安堂に限らず、誰もが多かれ少なかれ、世の中の「常識」や「普通」にフィットしない、“宇宙人たる部分”を隠しながら生きている。冒頭、コンクリートに落ちていたタンポポの綿毛を道脇の花壇に移動しようとした安堂が、同級生にからかわれた過去を思い出してやめるシーンがあった。もし周囲と違うことを揶揄されない社会であったならば、安堂の優しさによって咲くはずだったタンポポがあることを忘れないでいたい。

「わからなさ」に向き合うことが新たな未来を創造し、ときに誰かを救う。実際、安堂は有罪率99.9%とされる刑事裁判ですでに2回の無罪判決を出しており、罪なき人が裁かれる事態を回避している。そんな異端の裁判官とも言える安堂の裏では、さまざまな思惑が渦巻いていそうだ。茂原を排除するために安堂の裁判を利用した執行官の津村（市川実日子）、再審を求める動きがある前橋一家殺人事件で被告人に死刑を求刑した検事の結城（小木茂光）が、今後の物語にどう関わってくるかにも注目していきたい。（文＝苫とり子）