小玉和樹さんは、幼稚園の頃からぽっちゃり体型だった。小学校では身長160cm、体重75kg。野球ではキャッチャーを務め、4番を打っていた。

ぽっちゃりになったわけは父親の教え。「野球が上手くなりたいならまず体づくりだ！」と、たくさん食べることを推奨されていたのだ。さらに、おばあちゃんがお菓子を買いに連れて行ってくれた。

ある日、板チョコに魅了された和樹さん。食パンに板チョコを丸ごと1枚、さらにチーズを乗せて食パンで挟みトースターへ。この「チョコチーサンド」を気づけば2斤完食してしまう。

中学生の頃には身長167cm、体重90kgに。この頃、年下の女の子に恋をした。しかし同じ野球部のエースも彼女を狙っていることを知り、焦って告白するも撃沈。その女性はエースと付き合うことに。ショックを受けた和樹さんは食に走り、さらに太っていった。

和樹さんは高校で野球をやめ、ギャル男にチェンジ。そんなある日、まさかの相撲部からのスカウトが。

合宿では大量のちゃんこ鍋に、揚げ物をこれでもかと食べた。合宿を終えると、おばあちゃん手作りの大量の餅の上に板チョコを乗せ、アイス2個とホイップクリーム、さらにチョコソースとカラースプレーをトッピングしたスイーツで体を癒した。

高校3年の時には身長180cm、体重はMAXの140kgに。立派な力士となった。

和樹さんは当時、授業の合間に母お手製の少し大きめの弁当をかきこみ、昼は学食で醤油ラーメン＆ライス、さらに揚げチキンをラーメンに入れて衣を溶かして食べるのが大好きだった。夕食も白米3合を完食。自主トレ後にはツナと焼いたウインナー、チーズを乗せた米をレンチンし、砕いたポテトチップを振りかけた「ハイカロツナマヨ丼」を食べていた。

こんな食生活で体を作った和樹さんはみるみる頭角を現し、入部たった1年で国体に出場。学校には国体出場の垂れ幕が掲げられ、一気にスターとなった。

すると、憧れていた女の子から「かっこいいよ！」と声をかけられた。そしてメールで告白するも返事は「友達にしか見られない」。落ち込んだ和樹さんは国体で1回戦にて敗退してしまう。追い打ちをかけるように数日後、友達から衝撃の事実を聞かされる。彼女が告白されたことを言いふらしていたというのだ。

このままだと一生振られっぱなしなんじゃないか。そう思った瞬間、ダイエットの神が降りてきた。

大好きだったチョコは封印。食事制限を始め、そうめんを1日2食。筋トレなど運動をし肉体改造に励んだ。ある程度痩せるとそうめんをやめ、胸肉やゆで卵などタンパク質中心の食事に切り替えた。さらに超細身の服を購入し、くじけそうな時はその服を見てモチベーションを維持した。

その結果、MAX140kgあった体重は半分の70kgとなり、70kgのダイエットに成功した。

現在和樹さんは2児の父となり、体型に悩みがある人に向けたトレーナーをしているという。