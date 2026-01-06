西城家の一人娘、瑞希さんは幼い時からぽっちゃり道を突き進んできた。小学1年生で体重30kg。そのわけは、おばあちゃんの「け！」という1文字にあった。

この「け」は宮城県の方言で「食べなさい」という意味。おばあちゃんの「け」で、親には秘密の菓子爆食いが始まった。夕食もしっかり食べるため、両親はお菓子を食べていることを知らない。母親が「なんでこの子こんなに痩せないのかしら？」と不思議がると、「大丈夫よ、年頃になったら痩せるから！」とおばあちゃん。こうして食べることを許された彼女は、中学に入る頃には体重60kgになっていた。

瑞希さんはアニメに興味を持ち、大好きなアニメでご飯のシーンが出ると我慢できなくなり、どんぶりごはんにめんつゆ、納豆、目玉焼き、さらに再びめんつゆを追加し、アニメのようにマヨネーズをどばっとかけて食べていた。

そんな彼女の運命を変える出来事が起きる。アニソン歌手・鈴木このみのことを知ったのだ。しかも同い年。「私も、この子みたいな歌手になりたい！」と、高校卒業後は一人暮らしをしながら歌手を目指すことに。

その後、ソースカツ丼専門店でバイトを始める。バイト先はショッピングモールのフードコートで、ソースカツ丼とパンケーキの店の厨房が同じだった。まかないではソースカツ丼を食べ、さらにパンケーキももらえる環境。バイトが終わるとラーメンの誘惑に負け、帰宅するとパンケーキ5枚に生クリームとチョコをたっぷりかけ、体重はどんどん増加していった。

しかし歌のオーディションを受けると、面接官から「歌はいいんだけど…」と言葉を濁された。周りの参加者はほっそりとした子たちばかりでショックを受けた。

さすがに痩せようと思ったが友人から「瑞希は面白いんだから芸人になったら？」と言われ、23歳でNSC（吉本総合芸能学院）に入学することに。

ただそこには体重120kgの“ぽっちゃりライバル”がおり、このままではキャラにすらならないとさらに食べまくった。すき焼きの残り汁で鶏そぼろを作り、生卵を乗せた「すき焼きそぼろ丼」を食べ、デザートはかぼちゃコロッケに生クリームをかけて食べた。

その後、男女コンビ・みっかめを結成するも芽が出ず、芸人生活は3年で終了。

そんな時、ある歌のオーディションを見つけた。歌った声を録音して送るだけ。「これが最後のチャンスかも」とオーディションを受けると、なんと最終選考の4人にまで残った。「どうせなら完璧に痩せて、オーディションを落とした人たちを見返してやる！」と、ついに瑞希さんにもダイエットの神が降りてきた。

まず、白米やコンビニ弁当を食べないように炊飯器とレンジを処分。白米は豆腐にチェンジしてヘルシーに。さらに、自分の歌っている姿を毎日3時間動画配信し、歌でカロリーを消費。お腹がすいても強制的に食べられないようにした。

こうして歌いまくった結果、MAX80kgあった体重は1年半で48kgに。32kgの減量に成功した。

オーディションでは見事グランプリに輝き、横浜アリーナで1万人の前で歌を披露。しかも歌手を目指すきっかけとなった鈴木とも共演できた。「ライブやイベントにお声かけいただいて、今でも大好きなアニソンを歌っています」という。