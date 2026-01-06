3兄弟の末っ子として生まれた怜さんは、幼稚園までは細身だった。しかし徐々にぽっちゃりさんに変わっていく。

そのきっかけは給食のカレー。怜さんは、家のカレーにはゴロゴロと野菜が入っていて好きではなかった。しかし給食のカレーを食べると、野菜らしさを感じないその美味さにゾッコン。気づけばおかわりしていた。すると周りが盛り上がり、怜さんは「おかわり＝かっこいい」と思い込んでしまった。

それから食べまくるようになり、みるみるぽっちゃり化。

この頃、生まれて初めてエビマヨと出会いマヨネーズの奥深い魅力にも気づいた。それからは、唐揚げはもちろんチャーハン、なんと刺身にもマヨネーズが欠かせなくなった。こうして小学5年生で体重60kgに。

これに見かねた母はお菓子を隠し始めた。すると怜さんは家の間取り図を作成。×印をつけながら隅々まで探す作戦を実行しお菓子を発見。この執念に母は折れた。

さらに、かねてからやっていたスイミングをサボりまくり、公園で髪を濡らして、家では「今日さ、クロール100m足付かずに泳げたんだよ！」と嘘をつく。この作戦でおやつをゲットしていた。

中学でもしっかり成長。この頃は、別々で暮らすおばあちゃんから放課後に毎週焼肉食べ放題に誘われていた。

家でも、家族に焼肉に行ったことは内緒にし、どんぶり卵かけご飯にのり塩ポテトチップ、マヨネーズ、ごま油と醤油をかけた「ポテマヨTKG」を食べていた。

こんな生活を繰り返し、高校ではかなりビッグに。朝から山盛りTKGに、チーズをたっぷり入れた巨大オムレツ、そしてウインナー1袋。昼は母特製のお弁当。放課後はお小遣いで買ったカップ麺に唐揚げとポテトチップを入れて食べる。眠れない夜はカップ焼きそばに大好きなマヨネーズ、チーズ、韓国のりと温玉3つを乗せ、追いマヨで仕上げた焼きそばを食べていた。

大学へ進学しスキーサークルに入ると、女子から「怜くんって、カッコいい名前だね」と言われ、「もしかして俺に気がある？」と盛大な勘違い。するとおせっかいな同級生が「怜が君のこと好きらしいよ」と女子にバラしてしまった。

しかし、この同級生がきっかけで怜さんは仰天チェンジを決意することになる。

ある日部室に入ろうとした時、影で自分の話をしているのが聞こえた。「あいつが痩せたところで、どうせブスはブスだろうな」と同級生。「あいつを見返してやりたい！」と、ついにダイエットの神が降りてきた。

まずはジムに入会。朝ごはんを食べる前に60分汗を流す。食事制限も始め、朝はオートミール50gに納豆をかけたものと豆腐1丁のみ。昼はブロッコリー200gと鯖缶を食べ、授業が終わると2時間筋トレと有酸素運動。夜もオートミール納豆と豆腐半丁、ブロッコリー100gで我慢。誘惑に負けそうになった時は、太っていた頃の自分の写真を見て鼓舞した。

ダイエットに励んだ結果、MAX88kgあった体重は58kgに。30kgのダイエットに成功。現在の怜さんはスラっとしたイケメンになっていた。