生まれた時から可愛いぽっちゃりだった八田成雄さん。幼稚園の時に剣道を始め、「一粒の米にも万人の労苦を思いましょう」と教わった。米粒1つ残さず食べた成雄さんは、小学校6年生になる頃には身長150cm、体重64.7kgになっていた。

学校帰りの定番はうどん定食に、ホットドッグ4個。帰宅後も焼肉と、丼ご飯3杯を食べていた。みんなが寝静まってからは夜ご飯3回戦。残ったご飯にケチャップとマヨネーズのオーロラソースをかけ、しゃもじで食べていた。

この頃、運動会で父が成雄さんの頑張っている姿を撮っていたのだが、おデブ男子を皆息子だと思ってしまい、別の子まで撮影していた。これにはショックを受けたが、姉から「大丈夫！昔はみんな太ってるんだから！」と言われ、食欲は加速。中学3年になると身長172cm、体重101.5kgと大台に突入した。

その後、ドラマに影響され医療関係の大学に進学。バンドも組むと、ついたあだ名は「金の豚」に。

バンド活動をしながら一人暮らしを開始。朝は大好きなインスタントラーメンの塩味に、ご飯3合。そして、お口直しにマヨネーズを直接口へ。実習中は先輩が買ってきたドーナツで空腹をしのぎ、実習が終わると病院の近くにあったつけ麺屋で3玉分の麺を補給。家では焼肉とインスタントラーメン。寝る前には1週間分と思って買ったファミリーサイズのアイスを、「残すは悪」精神で結局完食していた。

そんな生活で体重は人生最大の140kgに。ここまで重いと、下の階の住人から足音がうるさいとクレームが来た。さらに実習先ではスリッパに足の指が入りきらない事態に。

就職後、いよいよダイエットの神が降臨。きっかけは、偶然見ていた当番組の「イケメン仰天チェンジ」だった。マイナス68kgの変身を見て、「俺にもできるんじゃ…？」と思い、ジムに足を運んだ。

ジムには、マッチョな人たちがたくさん。「自分が来るところじゃないかも…」と思っていると、マッチョな人たちから「お兄さん、いい体格してますね！」「マッチョになる素質あると思いますよ！」などと声をかけられた。

「このままでいいんだっけ？自分の人生、ずっと負け続けていいんだっけ？」と、この瞬間、ダイエットの神が降りてきた。

食事は基本、白米と鶏胸肉。周りには大会に出ると宣言した。どうしても食べたい時はYouTubeで大食い動画を見て自分も食べた気になる作戦を決行。さらに、フィジークの世界大会で2位に輝いたこともある伊吹主税さんにパーソナルトレーニングをお願いした。

その結果、MAX140kgあった体重は73kgに。67kgの減量に成功した。

宣言通りフィジークの大会に出た八田さん。大会直後、友達とミスタードーナツを食べる動画がある。ドーナツを一口食べて涙を流す成雄さん。この動画が多くの人の心に刺さり、81万再生と大バズりした。