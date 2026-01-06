番組に寄せられた「折りたたみ自転車に○○された！」という投稿。一体何があったのか？

折りたたみ自転車を購入した舞さん。店員からハンドルを持ち上げて差し込めば簡単に組み立てられると説明を受け、可愛いデザインも気に入っていた。

購入して1か月後、母親から週末は雨らしいと聞いた舞さん。折りたたみ自転車なら帰りに雨が降っても車に自転車を乗せられると気づき、試しに折りたたんでみた。簡単にできて、便利な自転車に大満足。

そして1週間後。この日、舞さんは遅刻しそうで急いで走っていた。すると、勢いよく漕いでいた次の瞬間に折りたたみのレバーが外れ、ハンドルがぽっきり折れ曲がったのだ。なんとか耐えていたが、激しく転倒。

よく見ると、舞さんは折りたたみ自転車に折り畳まれた状態に。その光景をたくさんの人が珍しそうに見ていた。痛みよりも恥ずかしさが勝った彼女は、折れたハンドルをしっかりと戻し、そそくさとその場を立ち去ることにした。

一体なぜ突然ハンドル部分が折れたのか？この自転車は、組み立てる時にレバーを固定するためにストッパーをつけないといけない仕組みだった。彼女はレバーを固定するストッパーをつけ忘れていたのだ。そのため、走行中の振動などでレバーが外れてしまった。

折りたたみ自転車はしっかり組み立ててほしい。