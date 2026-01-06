2024年1月2日、羽田空港で日本航空516便と海上保安庁の機体が滑走路で衝突、炎上した。旅客機から乗客乗員379人全員が脱出したこの出来事は、国内外で「奇跡」と報じられた。当番組では516便に乗っていた乗客に取材を行い、再現ドラマで機内で起こっていたことを紹介した。

この日、都内でカメラマンをしている中西直樹さんは、地元・札幌で妻と義理の母親、幼い二人の息子、都内で暮らす兄夫婦、札幌に住む両親と昼食を楽しんでいた。東京へ帰る7人は新千歳空港へ向かった。

鴨田豊さんは、当時日本テレビ系列・札幌テレビの東京支社に勤めており、札幌に家族を残し単身、東京で暮らしていた。1月3日の仕事始めに合わせ516便を予約していた。

新千歳空港で出発が遅れていた516便は、午後4時頃に搭乗が始まった。鴨田さんの座席は機体前方の9D。7人の大所帯の中西さんたちは機体中央部の28列目と29列目の左側、左翼の真横あたりだった。

都内で飲食店の店長をしている岡大雅さんは、妻の実家が札幌にあり、一人娘と帰省していた。座席は後方の45列目。この機体には61列目まで座席があり、乗客367人でほぼ満席だった。

516便の機長は50代のベテラン。ライトシートには訓練中の20代の副操縦士が座り、その補助として30代の副操縦士が後ろに座っていた。機体はエアバスA350-900型。当時、日本航空所有の中で最も新しい機体だった。

客室乗務員は9人。516便には左右8つの出口があり、チーフパーサーを除き一人ずつ、それぞれのドアを担当していた。その中には乗務経験が半年に満たない新人も3人。一方で乗務歴20年を超えるベテランも2人、チーフパーサーは35年の大ベテランだった。

定刻より遅れ、午後4時27分、516便は新千歳空港を離陸。

午後5時32分、羽田空港では、空港内にある海上保安庁の羽田航空基地から海保機が滑走路へ向かって地上走行を始めた。この海保機の任務は、前日1月1日に石川県能登半島を襲った地震の被災者のため、いち早く救援物資を運ぶことだった。

羽田空港の滑走路は4本あるが、海保機が向かっていたのはC滑走路。滑走路は主に風向きを考慮して決まる。この日は北風。そして新潟など北へ離陸する場合、使われるのがC滑走路だった。C滑走路を北向きに使う場合は航空用語で「ランウェイ34ライト」と呼ばれる。

一方、午後5時43分、516便は着陸のため降下していた。操縦を担当していたのは副操縦士。機長が管制塔と交信を始めた。516便も「ランウェイ34ライト」、つまりC滑走路を北向きに着陸する。

羽田空港の真ん中、空港全域を見渡せる位置にある管制塔では、航空管制官という国家公務員が離着陸する航空機に許可や指示、情報を出して安全を確保している。C滑走路を担当していたのはこの管制官。日本一発着の多い羽田空港。さらに午後5時台は夕方のピーク帯だった。

このときC滑走路を使う予定だったのは、海保機と516便以外に、離陸のため誘導路を地上走行しているアメリカ・デトロイト行きの大型機・デルタ航空276便。秋田から到着の日本航空166便も来ていた。

管制官はC滑走路を使う順番を考えていた。誘導路での進み具合や、機体が発生させる後方乱気流などを考慮し、最初に516便の着陸、次に海保機の離陸、3番目に166便が着陸、最後にデルタ機という順番に決めた。

516便は順調に降下。副操縦士が肉眼で滑走路を確認。事故の2分前、管制官はその時点でC滑走路に飛行機がいないことを確認し、516便に着陸許可を出した。

その18秒後、管制官は、海保機に「ナンバー1、タクシィ トゥ ホールディング ポイント チャーリー5」と伝えた。ナンバー1とは「離陸が1番目」という情報であり指示ではない。そして指示は「C5上の滑走路停止位置まで地上走行してください」というものだった。

516便では副操縦士は自動操縦を外し、手動操縦に切り替えた。管制官の指示は「C5上の滑走路停止位置まで地上走行してください」というものだったが、午後5時46分13秒、海保機が滑走路に進入してしまった。

このとき管制官の管制下にあった飛行機5機。そのほか、D滑走路から離陸する2機の航空機もあわせて監視。さらにレーダー室や複数の管制官との調整にも追われていた。そのため、C滑走路に侵入した海保機を発見することができなかった。

516便の乗務員も海保機に気づかなかった。夜間の着陸で、滑走路には灯火以外何も見えない。着陸時、衝突が起きた。

機体中央の右翼側、27列目と28列目に家族と座っていた山城葉子さんは都内でドレスショップやジュエリーショップを経営。ニセコでの年越し家族旅行を終え、516便に乗っていた。着陸の時強い衝撃があり、右翼のエンジンに異変を感じた。同じく右側、山城さんの10列後ろに、都内で弁護士をしている栗原正晴さんがいた。一家でニセコへスキー旅行に出かけた帰りだった。また、左翼側の28列目と29列目に座った中西さんたち7人は、一瞬にして燃え上がるエンジンを見たという。

山城さんには違和感があった。飛行機が全く減速しない。コックピットでは衝撃の直後、操縦を機長に交代。ブレーキをかけた。しかし、衝突でブレーキ系統が壊れていたのだ。

客室乗務員たちは「頭を下げてください」と叫んだ。飛行機は走りながら徐々に右へ。副操縦士が、車輪を動かすハンドルで左へ向けようとしたが動作が効かない。516便は1.7kmほど滑走路を滑り、止まった。右側にいた栗原さんは「反対側の左側を見たら、窓の外一面に炎が見える状態だった」という。

客室乗務員がマイクに向かって「キャプテン！キャプテン！」と叫んでいた。この時、インターホンが使えなくなっていたのだ。前方にいた鴨田さんには乗客の声が聞こえ、一気に不安になった。後方にいた岡さん夫妻は、当初衝撃はそこまで強く感じなかったが、しばらくして化学薬品が焼けたような異臭が立ち込み始めた。

経過報告書による衝突状況はこうだった。機首を上げて着陸した516便は、前脚が地上に着く寸前、機首部が海保機の尾翼に正面衝突。衝突の衝撃で516便のコックピット床下にある電気室が損傷、電気系統を失った。そのためインターホンが使えなくなった。そして、衝突によって516便のメインのタイヤを格納する部分が炎上したと考えられる。それは、岡さん夫妻がいた後方座席のほぼ真下だった。

床から煙が立ち込め始めた。客室乗務員は「鼻と口を覆って姿勢を低くしてください」「荷物を取り出さないでください」と叫んだ。衝突直後、空港内の消火救難を担当する職員たちがC滑走路へ向かった。

コックピットでは機体停止後すぐに緊急脱出の手順がとられていた。しかし、電気系統が失われ客席の情報は届かず、炎が上がっているとは考えていなかった。一方、機体の中央では両翼の炎がみるみる大きくなっていた。

そんな中、機長と連絡が取れない客室乗務員は脱出ドアが開けられるか確認していた。日本航空のマニュアルには「火災や著しい損傷を見つけ、重大事態に波及する恐れがあると判断される場合に限り、機長または代行者から即座の指令がない場合、客室乗務員が緊急脱出を遂行する」とある。

左側の扉は火の手が回っていて開けられない。右側も開けられなかった。開けられないドアを乗客が開けないよう客室乗務員はそれぞれの持ち場を離れられない上に、インターホンは使えないため、大声でやり取りするしかなかった。わかったのは、左右とも翼近くのドアは開けられないことだった。

コックピットではチーフパーサーが機長に「キャプテン、炎が出ています」と報告。機長は「ただちに脱出」と指示した。しかし電気系統が喪失しているため、全員に伝える手段がない。

機長はエンジンを停止させ、消火剤を放出する操作を行った。この操作で左エンジンは停止したが、右エンジンは停止しなかった。右エンジンへの電気系統が損傷していたと考えられ、右エンジンは炎を噴き上げ続けた。

チーフパーサーは「緊急脱出、エバキュエイト！ドアの周囲を確認して」と指示。一番前の左右のドアから炎は見えなかったためドアを開けることを決断し、衝突から4分、前方2つのドアが開き脱出が始まった。

516便は前脚が折れ頭を下げるような格好で止まったため、一番前のドアから出た脱出シューターの角度は浅かった。そのため途中で止まってしまう人も多く、降り口では先に降りた乗客が助けた。鴨田さんも「シューターを降りたら、手を引いてくれたのは乗客の方でした」と語る。

そのころ後方の岡さん夫婦は煙に包まれていた。数メートル先も全く見えず、エンジン音で音もほとんど聞こえず、何も判断できなかった。

さらに後方、最後部のドアの前では、客室乗務員が「そっち開けられる？」と叫んでいた。左側のドアの外から炎は一見確認できず。左エンジンは機長の操作で停止している。しかし、最後部の客室乗務員はその状況を知る由もなく、もし判断を誤ったら開けた瞬間炎が入って来ることとなり、自分一人の判断ではとてもできなかった。

脱出が始まったころ、空港消防がC滑走路に到着し、放水を開始。脱出が終わるまで客席内への引火を食い止めなければと、エンジンだけでなくボディも冷やした。

機内後方の岡さんは煙の中咳き込んでいた。そのとき、前方で人が動いた気配を感じ前方へ移動を始めた。こんな状況にいても、小さい子連れの岡さんたちに「いいよ、先行って」と譲る乗客がいたという。そして岡さん夫婦も脱出した。

しかしこのとき、機内最後部にはまだ30人ほどの乗客と客室乗務員が取り残されていた。機長とチーフパーサーは逃げ遅れを確認しながら機内最後部へ向かった。

そして衝突から約8分、左側一番後ろのドアを開けた。機長が後方にたどり着くと、乗務員2人を先に脱出させ、379人目となる機長も無事脱出した。衝突からわずか11分のことだった。全員脱出のわずか2分ほど後、消防職員は客室に炎が回っているのを見た。その後機体は爆発しなかったものの、炎に包まれ崩れ落ちた。

経過報告書では、重大な人的被害が出なかったことに関与した可能性がある事柄として、左側の出口 L2、L3、右側の出口 R2、R3、R4を非常脱出に使わなかったこと、客室乗務員の指示で乗客が通路や出口に殺到しなかったこと、機長とチーフが機内を移動して脱出を指示したことなど、乗務員たちが適切に対処したことが挙げられている。

その後、乗客はバスでターミナルへと移動。駆け付けた医師会の医師たちが乗客の体調を聞いて回った。食料やフリースなども配布され、帰宅できる人たちは帰ることができた。

羽田に着陸予定だった他の飛行機は成田空港、茨城空港、中部国際空港に着陸。そのためJR東海は東海道新幹線の最終列車後に臨時列車を出し、中部国際空港から東京へ戻る多くの乗客を乗せた。成田空港では、京成電鉄が深夜1時に京成上野行きのアクセス特急を増発、JR東日本が成田空港駅発の最終列車の発車時刻を遅らせた。

この衝突では、能登半島地震への支援の任務のさなかにあった海上保安庁の搭乗員5人の尊い命が失われた。

事故後は、専門家からなる羽田空港航空機衝突事故対策検討委員会が設置された。管制官とパイロットとの意見交換や訓練の義務化、空港内の誤進入に対するアラートシステムの強化など、様々な策が検討されている。