88歳母親が顔全体腫れ上がり死亡 同居の65歳息子を逮捕 死亡前夜に暴行か 日常的暴行の有無も捜査 大阪・東大阪市
6日、大阪府東大阪市内の集合住宅で88歳の母親の顔を殴る暴行を加えたとして、65歳の息子が逮捕されました。犯行の翌日、母親は搬送先の病院で死亡しました。
警察によりますと、6日午前6時半前、東大阪市若江本町にある集合住宅の一室で、『母親が倒れている』という趣旨で65歳の息子から消防に通報がありました。
この家に住む88歳の女性が仰向けで室内で倒れているのが見つかり、病院へ搬送されましたが死亡が確認されました。
こうした状況から、警察は同居する息子に話を聞いたところ、5日午後8時〜11時の間に母親に暴行を加えたと話したことなどから、警察は65歳の息子を傷害容疑6日夜に逮捕しました。
この家は男と母親の2人暮らしだったということです。
警察の調べに息子は「顔面を右手で複数回叩いたことに間違いない」と述べる一方で、「ケガをさせたのは違う」と一部否認をしています。
警察は司法解剖を行うなどして、暴行と死亡との因果関係について確認するとともに、日常的な暴行の有無についても調べる方針です。