箱根駅伝で３連覇を果たした青学大・黒田朝日（４年）の弟、然（２年）が６日までにインスタグラムを更新。５区で衝撃の区間新記録を出した兄の給水を担当したことを振り返り、「来年こそは俺が青学を勝たせる！」と決意を記した。

然は、兄に給水している写真を添え、「２０２５年は前期は順調だったものの、夏合宿でアキレス腱を痛め、流れを崩してしまい、三大駅伝出走の目標は叶いませんでした」と記述。「朝日とタスキを繫ぐ２回のチャンスを逃してしまい、非常に悔しいですが、朝日のリクエストで少しだけ一緒に箱根路を走ることが出来ました」とつづった。

チームの一員として、裏方でサポート。「青学の陸上部を１年間引っ張ってくれたキャプテンである朝日が箱根駅伝総合優勝というかたちで報われて心の底から嬉しく思います。また、走りで貢献はできませんでしたが、給水で少しでも朝日に恩返しができて幸せです。総合優勝、区間新記録おめでとう、１年間チームを引っ張ってくれてありがとう」と感謝のメッセージを送った。

来年への決意もにじませた投稿に、コメントが続々。「素敵な兄弟！」、「めちゃくちゃ泣けます」、「素敵な給水シーンでした」、「次は然くんの番」、「力水になりましたね！」などの声が寄せられた。