グラスホッパー・マニファクチュアは、2月11日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox X|S/Steam用アクションアドベンチャー「ROMEO IS A DEAD MAN（ロミオ・イズ・ア・デッドマン）」のトレーラームービー第3弾を公開した。

本作は、分裂・消失した宇宙で時空を跨いで捜査に励むアクションアドベンチャー。プレーヤーは時空警察の捜査官となり、暗躍する凶悪犯罪者たちを追討したり、消えたヒロインを捜したりすることになる。

今回公開されたのは、本作のストーリー紹介編トレーラー。あわせて、キャラクター情報も公開された。

ロミオ・スターゲイザー Romeo Stargazer

24歳/男性/190cm/1995年11月5日生まれ

本作の主人公。もともとはキャリバーン郡デッドフォード駐在の新米の保安官助手。

発端となった事件で顔半分と右腕を失い、祖父ベンジャミンのテクノロジーによって半死半生の“デッドマン”として復活。身体防護と生命維持のため、絶えず“デッドギア”と呼ばれる装備一式を身に着けている。

デッドギアによる復活直後に時空警察が現われ、時空を跨いで跋扈する時空犯罪者たちを追いかけるFBI時空警察（通称）に見習い捜査官として採用された。

無邪気な妹ルナを絶えず思いやるよき兄。祖父ベンとは仲がよく、親友めいた関係。オカルト&スピリチュアル好き。

ジュリエット・デンドロビウム Juliet Dendrobium

23歳/女性/身長170cm/1996年3月19日生まれ

ロミオの想い人。深夜にデッドフォード郊外の森で記憶喪失となって倒れていたところをロミオに助けられて以来親しくなる。純朴なロミオを翻弄するようにダイナーでデートを重ね、遠出の旅行の約束を取り付けたあと、二度と現われなくなる。

ブルネットが印象的な謎の女性。さまざまな場面でジュリエットを騙る人物や怪物が登場する。

ベンジャミン・スターゲイザー Benjamin Stargazer

76歳/男性/身長182cm/1943年7月3日生まれ

ロミオの母の父に当たる、宇宙開闢以来の天才科学者かつエンジニア。

物語の序盤でロミオともども異形の生物に殺され、自身のテクノロジーでロミオの背中に貼り付いた二次元化した存在として復活。ロミオのよきナビゲーターとして、ともに時空犯罪者を追う。

歳からは考えられないほど肌ツヤもよく、好奇心の塊。変わり者だが善人で、孫たちに対しては優しい眼差しが溢れている。

ルナ・スターゲイザー Luna Stargazer

16歳/女性/身長160cm程度/2003年9月10日生まれ

ロミオの異父妹。デッドフォード・ハイスクール10th Grade在籍。

時空が分裂・消失してからは、時空警察の拠点である時空シップ内に常駐。ママや他の捜査官同様、ロミオをサポートすることもある。

少し垢抜けない子供じみた雰囲気だが、口は達者。一説によると、留学生の彼氏がいるとのこと。

