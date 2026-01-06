元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）が6日、自身のインスタグラムを更新。夫で元サッカー日本代表GK本並健治氏（61）のヘルニア手術が無事に終わったことを報告した。

「守護神が無事に、手術成功しました」と報告した丸山。ストーリーズでは、手術後の本並氏の写真も公開。「どんな手術でもやはり本当に心配です。私が手術した時もきっと家族はこんな気持ちだったんだろうなと、思い出しました」とつづった。

「毎日一緒にいるからか数日でも一緒にいないのは、不思議な感じがするし寂しいし、ぷくぷくもすごく寂しがって泣いてました」と続け、「今朝はパパが病院だからいないんだよと、自分に言い聞かせてる姿に涙、涙」と長女の様子に涙したことを明かした。

「すぐには走れないとは思いますが、今までより良くなっていたら嬉しいなぁ。とにかく先生たちに感謝です。ありがとうございます」「そして、ご心配いただいてすみません。今日は少しだけ、ホッとして眠れそうです。昨日は全く寝れなかったので。健康は当たり前ではないですね。感謝感謝です」と感謝の思いを記した。

本並氏は5日に丸山とともにレギュラー出演するTBS「ラヴィット！」に登場。その後入院し、6日にヘルニアの手術を受けることを明らかにしていた。