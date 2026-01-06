ALAND×NCT WISH初コラボ♡店内ジャックイベント完全ガイド

韓国カルチャーとファッションを発信し続けるALANDに、世界的人気を誇るNCT WISHが登場。日本オリジナルミニアルバム『WISHLIST』の発売を記念し、期間限定の店内ジャックイベントが開催されます。ビジュアル展示から体験型企画まで、ファンの心をくすぐる特別な空間が誕生。ここでしか味わえない、ときめきに満ちた時間を楽しんでみて♡

店内がNCT WISH一色に

イベント期間は2026年1月15日(木)～2月9日(月)。ALAND TOKYOではエントランスに巨大ビジュアルが登場し、ヘップファイブ店では店内上部にフラッグを装飾。

さらに『WISHLIST』のビジュアルパネル展示や、2026年1月14日(水)リリースの衣装展示も実施され、各店で異なる衣装が楽しめます。フ

ィッティングルームは期間限定でスペシャルフォトブースに変身し、来店の記念に残したくなる仕掛けが満載です。

豪華特典＆体験型企画

期間中、税込8,000円以上購入し、ALAND公式Instagramをフォロー＆投稿すると、巨大ガチャに参加可能。

W賞はメンバー全員サイン入りパネル、I賞は個別サイン入りパネル、S賞はALAND限定オリジナルコラボポーチ、H賞はオリジナルコラボキーチャームです。

さらにオリジナルショッパー配布や、メンバーにメッセージを届けられるブースも設置。

『WISHLIST』CDはALAND限定フィルムルックカード付きで販売されます

※価格・仕様は購入サイトにて要確認。

ファン必見の特別空間

ALANDとNCT WISHが作り出すのは、ショッピングを超えた体験型イベント。写真を撮って、参加して、想いを届けられる仕掛けが揃い、訪れるたびに新しい発見があります。

期間限定だからこそ味わえる高揚感は、きっと忘れられない思い出に♪この冬は、ALANDでNCT WISHの世界観に浸ってみてください。