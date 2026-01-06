俳優の松山ケンイチさん主演のNHKドラマ10『テミスの不確かな法廷』（総合火曜、午後10時〜）が１月６日にスタートした。松山さんと初回にゲスト出演した小林 虎之介さんがコメントを発表した。

【写真】江沢卓郎役を演じた小林虎之介

原作は直島翔さんの同名小説。

脚本は『イチケイのカラス』（フジテレビ）シリーズなどを手掛けた浜田秀哉さん。チーフ演出はNHKドラマ10『宙わたる教室』で定時制高校の生徒たちの心の機微を丁寧に描き出した吉川久岳さん。連続テレビ小説「虎に翼」（2024年）で厳しさと温かさを併せ持つ最高裁長官・桂場を演じて話題になった松山さんが、発達障害を抱えた裁判官役に挑む。

＊以下１月６日放送回のネタバレを含みます。

＜初回あらすじ＞

前橋地裁第一支部に赴任した裁判官・安堂（松山ケンイチ）。幼い頃、精神科医・山路（和久井映見）から自閉スペクトラム症（ＡＳＤ）と注意欠如多動症（ＡＤＨＤ）の診断を受けた彼は、その特性を周囲に隠している。

ある日、市長が襲われる傷害事件が発生。

被告人・江沢卓郎（小林虎之介）は罪を認めるはずが、初公判で一転して否認。

その急変に違和感を覚えた安堂は、特性ゆえの衝動と格闘しながら、事の真相を調べ始める。

「これからも暴れて」



（『テミスの不確かな法廷』／(c)NHK）

松山さんは、「第１話ご視聴ありがとうございました。みんな暴れていましたが、これからもどんどん暴れていくと思います！恒松祐里さんが演じる判事補・落合も、結構辛辣なキャラクターでした。あのツンとした落合にちょっと笑顔になってほしいなとも思うのですが、いったいいつになったら笑顔を見せてくれるのか…。第 2 話も楽しみにしていただきたいです。次回もぜひご覧ください」とコメント。



（『テミスの不確かな法廷』／(c)NHK）

初回で江沢卓郎を演じた小林 虎之介さんは「起用してくださってありがとうございました。1 年前にご一緒した、大好きな「宙わたる教室」のチームにまた呼んでもらえて、衣装合わせのときにみなさんから「おかえり」と言ってもらえて、すごくうれしかったです。もっといい俳優になってまた戻ってこられるようにがんばります。ありがとうございました」と語った。

ーーーーー

松山さん演じる主人公・安堂清春は、前橋地裁第一支部に異動してきた特例判事補。幼少期にASD（自閉スペクトラム症）と ADHD（注意欠如多動症）の診断を受け、主治医の助言をもとに、“普通”であろうとコミュニケーションや振る舞い方を学んできた。発達障害ゆえに社会に馴染めない彼が裁判官になったのは、法律だけは個人の特性に関わらず変わらないルールだから。法律を学ぶことで自分も社会の一員になれると信じた。

一方で、空気を読まずに発言したり、突発的な行動をとってしまう自分でも抑えられない衝動から、人と関わることを恐れてきた。しかし本当は人の気持ちを理解し、社会に溶け込みたいと思っている。

東京の大手法律事務所を辞めて前橋にやってきた弁護士・小野崎乃亜に鳴海唯さん。安堂が13歳の時に出会い、彼の発達障害を診断して以来、ずっと経過を見守り、相談に乗り続けてきた精神科医・山路薫子に和久井映見さん。前橋地方裁判所第一支部の部長判事であり、安堂の上司・門倉茂に遠藤憲一さん。