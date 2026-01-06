NHKドラマ10『テミスの不確かな法廷』で主演を務める松山ケンイチと、第1話にゲスト出演した小林虎之介のコメントが到着した。

本作は、『宙わたる教室』の制作チームが贈る法廷ヒューマンドラマ。松山は前橋地裁第一支部に異動してきた特例判事補・安堂清春役を演じる。幼少期にASD（自閉スペクトラム症）とADHD（注意欠如多動症）の診断を受け、主治医の助言をもとに、“普通”であろうとコミュニケーションや振る舞い方を学んできた。発達障害ゆえに社会に馴染めない彼が裁判官になったのは、法律だけは個人の特性に関わらず変わらないルールだから。法律を学ぶことで自分も社会の一員になれると信じた安堂。一方で、空気を読まずに発言したり、突発的な行動をとってしまう自分でも抑えられない衝動から、人と関わることを恐れてきた。しかし本当は人の気持ちを理解し、社会に溶け込みたいと思っている。

そんな彼が担当する裁判に被告人として出廷する江沢卓郎役を演じたのが小林。ガソリンスタンドでアルバイトをする青年であり、市長に対する傷害および詐欺未遂の罪で検察に起訴されてしまう。しかし、自分を弁護する弁護人への協力を拒み……。

安堂役を演じる松山は、「みんな暴れていましたが、これからもどんどん暴れていくと思います！」と第1話を観た視聴者に向けてコメント。ゲスト出演を果たした小林は「1年前にご一緒した、大好きな『宙わたる教室』のチームにまた呼んでもらえて、衣装合わせのときにみなさんから『おかえり』と言ってもらえて、すごくうれしかったです」と、喜びを語った。

【コメント】・松山ケンイチ

第1話ご視聴ありがとうございました。みんな暴れていましたが、これからもどんどん暴れていくと思います！ 恒松祐里さんが演じる判事補・落合も、結構辛辣なキャラクターでした。あのツンとした落合にちょっと笑顔になってほしいなとも思うのですが、いったいいつになったら笑顔を見せてくれるのか……。第2話も楽しみにしていただきたいです。次回もぜひご覧ください。

・小林虎之介

起用してくださってありがとうございました。1年前にご一緒した、大好きな『宙わたる教室』のチームにまた呼んでもらえて、衣装合わせのときにみなさんから「おかえり」と言ってもらえて、すごくうれしかったです。もっといい俳優になってまた戻ってこられるようにがんばります。ありがとうございました。

（文＝リアルサウンド映画部）