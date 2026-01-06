俳優の北川景子さん（39）が新CMに出演し、踏み出して良かった一歩や今年の抱負について明かしました。

■一歩前に踏み出した経験

CMの内容にちなみ、これまでに一歩前へ踏み出した経験について聞かれると｢一番大きな一歩は、17歳の時にこの業界に足を踏み入れた時ですね。元々関西の出身なので兵庫県に住んでいたんですけれども、学校を転校したり、引っ越しをして東京に。すべてを捨ててというと大げさかもしれないですけど、そのときの自分にとっては全部捨てて東京に、この仕事で頑張るんだって上京してきた。あのときの一歩はすごく勇気のいるものだったし、うまくいくかもわからない一歩を踏み出す、大変な勇気が必要だった一歩だと思いました｣と語った北川さん。

さらに｢結婚したことはすごく大きくて“家庭を持つ。そうすると仕事はどうなる？”とか。結婚というものにそう簡単に一歩足を踏み入れることがはじめはできなくて。今にして思えば、本当によかったことなんですけど、そのときはすごく勇気を出して一歩を踏み出したし。子供を持つ・持たないのときも大きな人生の岐路に立たされたといいますか。でもやっぱり、子供を授かってよかったと思うし、それぞれそのときはうまくいくかわからない一歩だったけども、踏み出してよかった一歩がたくさんあると思います｣と踏み出してよかった経験について語りました。

■2026年の抱負

また、新年にちなみ2026年はどんな1年にしたいのかについては｢とにかく健康で、家族みんな健康でいきたいなと思ってるんですけど。家庭と仕事とのバランスを見定めながらどちらも一生懸命頑張れる年にしたいなと思っています｣と語りました。

北川さんが出演するのは、三菱重工の新CM『技術をつないで、世界を動かせ。』篇です。