Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは６日、静岡・焼津文化会館で明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグの新体制発表会を開催した。

今季から元日本代表の槙野智章氏（３８）が新監督に就任。会場には約９００人が詰めかけた。途中のあいさつでは「僕の役割は藤枝ＭＹＦＣを上のステージに上げること。チームを強くすること。そして藤枝の街を変えること」と力強く宣言。「それには選手やスタッフだけでなく、皆さんの力も必要です。皆さんにも新しいタスクを与えます。すばらしい時間、景色が見られるよう、ぜひとも一緒に戦ってください」と熱のこもった言葉に、大きな拍手が送られた。

当初、ファンクラブ会員限定の発表会は６００人収容の同施設の小ホールで行われる予定だったが、申し込みが殺到したため、急きょ約１３００人収容の大ホールに変更される異例の対応。「お祭り男」と呼ばれる新指揮官への期待の高さがうかがえた。

〇…スローガン「一体感＋１（プラスワン）」も発表された。２０２５年シーズンは「一体感〜ＨＩＧＨ ＥＮＥＲＧＹ〜」と設定していたが、副題が変更。徳田航介社長によると昨季は「あと１点、あと１回勝てたと思う場面が多かった。あと１つをフロント、チームが一体となって乗り越えていきたい」という思いを込めたと話した。

〇…今季の新加入は８選手。この日は背番号発表も行われ、Ｊ３松本から完全移籍で加入したＭＦ菊井悠介（２６）は、前クラブと同じ背番号１０をつける。「サポーターの皆さんが、藤枝の１０番は菊井だと胸を張ってもらえるような結果を出したい」と意気込んだ。