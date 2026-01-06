サンディスク、内蔵SSDのブランドを「SANDISK Optimus」に一新 WDブランドは廃止
サンディスクは1月6日、NVMe接続の内蔵SSD製品を新ブランド「SANDISK Optimus」に一新すると発表した。これまで、WD_BLACKやWD Blueで展開していたが、SANDISKブランドに刷新する。2026年上半期から販売を開始する。
サンディスクのNVMe接続の内蔵SSD製品が、新ブランド「SANDISK Optimus」に一新する
SANDISK Optimusシリーズのパッケージ
シリーズは、一般層に向けたSANDISK Optimus、ゲーミングに向けたSANDISK Optimus GX、クリエイターやプロに向けたSANDISK Optimus GX PROの3ラインで構成する。従来ラインナップとの関係は以下の通り。
SANDISK Optimus…WD Blueのブランド名で展開していた製品（SN5100 NVMe SSDなど）を継承
SANDISK Optimus GX…WD_BLACKのブランド名で展開していた製品（SN7100 NVMe SSDなど）を継承
SANDISK Optimus GX PRO…WD_BLACKのブランド名で展開していた製品（SN8100 NVMe SSDなど）を継承
WDブランドで展開していた製品との比較
