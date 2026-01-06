モデル・俳優の生見愛瑠さん（23）や、俳優の郄石あかりさん（23）らが、所属するエイベックス・マネジメント・エージェンシー の『2026新春晴れ着お披露目会』で晴れ着姿を披露。2026年の目標を明かしました。

黒の振り袖に身を包んだ郄石さんは「2025年が多くの方に支えられてたくさんの色んな学びを得た年で、2026年は学びをもって皆様にいい物をお届けできるように精いっぱい頑張りたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いします」と挨拶をしました。

また、赤い振り袖姿で登場した生見さんは「2026年は午年（うまどし）なので、年女ということで。2025年はわりと準備期間というかそんな年だったので、2026年はそれを皆さんにたくさん見ていただけるような年になればいいなと思っております」と2026年の意気込みを語りました。

■2026年の目標 生見愛瑠「止まることなく、休まず働きたい」

また、イベントでは登壇者が“2026年の目標”を色紙に書いて発表しました。『昇華』と書いた郄石さんは、その理由について「ちょうど1年前の晴れ着お披露目会で『華』という漢字にして、“華が咲く一年になりますように”という思いを込めてその一文字にしたんですけれども。今回はそれに『昇』という漢字をつけて2025年で得たもの、“華をもって昇っていきますように”という思いを込めて『昇華』という文字にさせていただきました」と明かしました。

一方、生見さんは色紙に『駆け上がる』と書き、「本当に何度も言うんですけど、年女なので止まることなく、休まず働き続けたいと思います。頑張ります」とコメントしました。

さらに、“具体的にどんな仕事をしたいか”を聞かれ「自分が楽しいと思うことをしたいというのをモットーにやっているので演技のお仕事はもちろんなんですけど、バラエティーもモデルも“色んなところで見ない日ないね”って言われる人になりたいです」と語りました。

『エイベックス・マネジメント・エージェンシー 2026新春晴れ着お披露目会』には、生見さんや郄石さんのほか、上坂樹里さん、松尾そのまさん、佐藤三兄弟の綾人さん・颯人さん・嘉人さん、荒井啓志さん、石川愛大さんが出席しました。