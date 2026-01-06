グラビアアイドルの松嶋えいみ(33)が6日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を報告した。

松嶋は「遅ればせながら、、、昨年は関わってくださった皆様大変お世話になりました 本年もどうぞよろしくお願いいたします」と新年のあいさつを行い、「年末の生放送でご報告させていただきましたが、この度お腹に新しい命を授かりました」と妊娠を報告した。

「私の場合幸いなことに悪阻もほぼなく、無事に安定期といわれる週数を迎えられることができました」と伝え「最近はお腹の膨らみや自分の体の変化に驚きと感動するとともに、日に日に母親になる実感が湧いているところです」と明かした。

「残りの妊婦生活も大切に楽しみながら、無事に生まれてくる日を迎えられたらと思います 温かく見守っていただけると嬉しいです」と呼びかけた。

松嶋は2014年にグラビアデビュー。9頭身の魅惑のスタイルは「ミラクル神ボディー」とも言われ、評判に。2017年にはK-1のラウンドガールを務める。2020年にはグラビア・オブ・ザ・イヤー2020」で優秀賞を受賞した。昨年12月に発売したイメージDVDが最後の作品となったが、紙媒体や撮影会などのグラビア活動はその後も継続した。

私生活では24年12月に結婚を発表した。