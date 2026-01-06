神戸MFクリスマンの期限付き移籍期間が満了「心から感謝しています」
ヴィッセル神戸は6日、ポルトガルのサンタクララから加入していたMFグスタボ・クリスマン(26)の期限付き移籍期間が満了し、昨季限りで退団することが決まったと発表した。
クリスマンは昨年3月に加入し、J1リーグ戦9試合、ルヴァン杯2試合、天皇杯4試合に出場していた。
クリスマンはクラブを通じて「私はサンタ・クララに戻りますが、神戸で経験したすべてのことに心から感謝しています。ここで過ごした時間や瞬間は、決して忘れることはありません。困難な時期であっても、常に私たちを支えてくれたファン・サポーターの皆さんの絶え間ない応援に感謝したいです。また、クラブのフロント、すべてのスタッフの皆さんにも感謝しています。そして特に、いつも多くのサポートをしてくれた通訳の Eiji と Taka には心から感謝しています。これからもずっと、ヴィッセル神戸とその成功を応援し続けます。本当にありがとうございました」とコメントしている。
