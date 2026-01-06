元広島監督の緒方孝市氏の妻でタレント・緒方かな子とまな娘の親子ショットが反響を呼んでいる。

６日に自身のインスタグラムを更新したかな子は「明けましておめでとうございます」とあいさつすると、「愛犬、久しぶりに佑奈（娘）に会ったので『ちゃんと覚えてるかな？吠えたりしないかな？』と心配しましたが、しっかり覚えてて仲良しでした エライ」と投稿。娘や愛犬と並んでほほ笑む様子のショットなどを披露した。

さらに「馬の縁起物を飾ると『成功』『繁栄』に繋がると聞いたので、陶芸教室で昨年末、手作りしました！余った粘土で愛犬も一緒に作って大満足で新年を迎えることが出来ました」と作品を手にした写真をアップ。「私は絵でも何でも思いついたものを形にして作っていく事が好きなので、今年の抱負は１つでも多く素敵な作品を仕上げる事です」と続けた。

最後に「娘共々、今年もどうぞよろしくお願いします」とフォロワーに呼びかけ投稿を締めた。

この投稿にフォロワーからは「微笑ましいお写真ありがとうございます」「娘さんともお犬ちゃんとも仲良しなのが何よりです」「佑奈さんの表現はもちろん、かな子さんの作品も楽しみにしております」などの声が寄せられている。

かな子は１９９０年に「中條かな子」の名前で芸能界入り。９１年からアイドルグループ「桜っ子クラブ」のメンバーとして活動し、グラビアアイドルとして「学園祭の女王」の異名を取った。９６年に緒方氏と結婚。広島を中心にタレント活動。９７年に長女、９９年に次女、２００６年に長男を出産。今年１月にＳＮＳで孝市氏との夫婦ショットを披露した際は「美男美女」と反響を呼んだ。