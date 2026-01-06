川崎がトップチーム背番号発表、「2」は福島から復帰の松長根悠仁がつける

川崎フロンターレが1月5日、2026シーズンのトップチーム選手の背番号を発表した。

長谷部茂利監督体制2年目のシーズンに臨む川崎。昨季はAFCチャンピオンズリーグエリートで準優勝、ルヴァンカップでベスト4になったが、J1リーグは8位に終わった。シーズン移行を迎える節目のシーズンを前に今オフはGKスベンド・ブローダーセン（←ファジアーノ岡山）、DF谷口栄斗（←東京ヴェルディ）、DF山原怜音（←清水エスパルス）など積極的な補強を展開している。

ブローダーセンは「49」、谷口は「3」、山原は「29」にそれぞれ決定。同じく新加入選手ではアビスパ福岡から完全移籍のMF紺野和也が「18」、中央大から加入のFW持山匡佑が「20」、早稲田大から加入のMF山市秀翔が「25」、昌平高から加入のMF長璃喜が「34」となった。ともに川崎U-18から昇格するDF関紱晴とDF林駿佑はそれぞれ「31」と「32」を背負う。

GK山口瑠伊は「98」から変更し、GKチョン・ソンリョン（→福島ユナイテッドFC）が長きに渡って背負っていた「1」を継承。DF丸山祐市は「35」から「28」へと変わった。昨年7月に移籍したDF高井幸大（現ボルシアMG）が背負っていた「2」は福島ユナイテッドFCへの育成型期限付き移籍から復帰したDF松長根悠仁がつけることになった。また、MF橘田健人はユニフォーム表記を「TACHIBANADA」から「KENTO」へと変更した。

SNSでは「橘田くんのKENTO表記がなんかめちゃくちゃ嬉しいです」「丸山の35→28はなんだ？？？」「高井くんだった2番をナガネくん（松長根）が受け継ぐのなんか嬉しい」「7が空き番なのは（引退した）車屋をギリギリまで引き止めてたんだろうなぁ」など様々な反応が寄せられた。さらに、移籍が噂されていた一部の選手が新体制のメンバーリストに含まれたこともあり、「（佐々木）旭も（三浦）颯太もいて良かった」「全員残留ってことでいいんだよね！？？」といった選手の去就を気に掛ける声もあった。（FOOTBALL ZONE編集部）