¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¡¢¹Ä¹¡ÇÕÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÊÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¼çºÅ¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¶¦ºÅ¡Ë¤Ï6Æü¡¢Åìµþ¡¦¶ðÂôÂÎ°é´Û¤Ê¤É¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò2²óÀï¤Ç¡¢2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÉÙ»ÎÄÌ¤ä¥Ç¥ó¥½¡¼¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¢ÆüÎ©¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Ê¤ÉW¥ê¡¼¥°Àª8¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤Æ½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡ÉÙ»ÎÄÌ¤ÏÇò²ªÂç¤Ë72¡½46¤Ç²÷¾¡¡£¥Ç¥ó¥½¡¼¤ÏÂç³Ø²¦¼Ô¤ÎÅìµþ°åÎÅÊÝ·òÂç¤Ë81¡½76¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï»³Íü³Ø±¡Âç¤ò96¡½44¤Ç¡¢ÆüÎ©¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤Î¥ß¥Ä¥¦¥í¥³¤ò107¡½47¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò1²óÀï¤ÏB¥ê¡¼¥°¤ÎAÀéÍÕ¤äÉÙ»³¤Ê¤É¤¬½çÅö¤Ë¾¡¤Á¡¢2²óÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£