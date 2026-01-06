病気やけがなどで仕事に就けない場合などに、日本年金機構に申請し、障害の重さなどを医師が審査し、認められれば支給される「障害年金」。

この障害年金の審査の過程で、認定医が書く「認定調書」について、日本年金機構の職員が「不備がある」と判断した場合には、同じ認定医、または別の認定医に調書を書き直してもらいますが、その際、職員が元の「認定調書」を破棄した例が複数あったと、機構を所管する厚生労働省が発表しました。

原則として「認定調書」は最初に審査した認定医が書き直すということですが、認定医が不定期に来る場合などには、手続きを早く行うために、別の認定医に依頼することもある、と厚労省は説明しています。

障害年金をめぐっては、2024年度の認定状況について、支給を申請しても「障害が軽い」などと判定され不支給となった人の割合が13.0％で、2023年度（8.4％）の1.5倍に増加したことなどを受けて、障害年金の審査体制の見直しが行われました。

今回の「認定調書」の破棄について、厚労省は去年の秋以降の事例について、まずは調査しているということです。たとえば、機構職員の判断で別の認定医に審査をやり直してもらった結果、判断が厳しくなり、年金が支給されないといった影響があったかどうかについて、厚労省は、現在調査中とした上で、これまでのところ、そうした例は見受けられないと話していて、破棄をめぐる機構の管理規定など含め、確認しているということです。