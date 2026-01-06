テレビ東京の新春特番「芸能界オールスター草野球2026」が4日、午後2時から放送され、12年ロンドン、16年リオデジャネイロ両五輪の新体操日本代表で、スポーツキャスターの畠山愛理（31）が華麗に始球式を務めた。

今回は出川哲朗（61）率いる「テツローズ」と有吉弘行（51）率いる「アリヨシズ」がヤクルトの本拠・神宮球場で対戦。

試合前、「試合に先立ちまして、始球式を行います。始球式を行っていただきますのは、ロンドン、リオデジャネイロオリンピックの新体操ニッポン代表、シカゴ・カブス・鈴木誠也選手の奥様、畠山愛理さんです」という場内アナウンスとともに満面の笑みで登場したのが夫・鈴木誠也外野手（31）のカブスユニホームをはおった畠山だった。

大の広島ファンで知られる有吉は「畠山！」と笑顔で拍手。そして、畠山がマウンドに立つと、出川が「畠山さんの始球式、凄いから！」と予告した。

その言葉通り、畠山は右足を顔につきそうな位置まで真っすぐ高く上げた見事なY字バランスから一回転するアクロバティックな投法を披露してボールを投げ込んだ。

これには「すげー！！！」という芸人たちの驚きの声が響いたが、出川は「旦那様にWBC頑張るように言ってください」とお願い。畠山は笑顔で「ありがとうございます！」と応じていた。

鈴木と畠山は1994年生まれの同学年で、誕生日が2日違いの2人はお互いの誕生日に挟まれた2019年8月17日に婚姻届を提出し、同年12月3日にハワイで挙式。12月7日に結婚していたことを発表した。鈴木は広島から2022年にカブスへ移籍。夫妻は現在、2人の子供を育てている。