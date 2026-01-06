Æîº»ÎÉ¡õ½Ð¸ý²Æ´õ¡¢Æ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ë°áÁõ»Ñ¤ÇÅÐÃÅ 2026Ç¯¤ÎÊúÉéÌÀ¤«¤¹¡ÖµÕ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ì¤ÐÁ´Éô¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×¡ÚËü»ö²÷Ä´¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/06¡Û½÷Í¥¤ÎÆîº»ÎÉ¤È½Ð¸ý²Æ´õ¤¬1·î6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡ã¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡ä¡Ù¡Ê1·î16Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤ËµÈÅÄÈþ·î´î¡¢±©Â¼¿ÎÀ®¡Ê¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë¡¢»ù»³Î´´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆîº»ÎÉ¡¢ÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ
Âè28²ó¾¾ËÜÀ¶Ä¥¾Þ¤òËþ¾ì°ìÃ×¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ê9·î17Æü¡Á9·î26Æü¡Ë¤ÎVisionÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ÎËÜºî¡£¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ´¸«¤Ê¤¬¤é¤â³Ø¹»¤Ë¤â²È¤Ë¤âµï¾ì½ê¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ºÝµ¶þ¤È¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ëËÑ½¨Èþ¡Ê¤Ü¤¯¡¦¤Ò¤Ç¤ß¡ËÌò¤òÆî¤¬±é¤¸¡¢Î¦¾åÉô¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¼Ò¸òÅª¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¡¼¥¹¥È¾å°Ì¤ËÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â²ÈÄí¤Ç¤ÏÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¹¥¤¤ÎÌð¸ýÈþÎ®¹È¡Ê¤ä¤°¤Á¡¦¤ß¤ë¤¯¡ËÌò¤ò½Ð¸ý¤¬±é¤¸¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Æî¤Ï¥ß¥Ë¾æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢½Ð¸ý¤ÈµÈÅÄ¤Ï¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥É¥ì¥¹¡¢±©Â¼¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¡£°µ´¬¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÈ¯É½¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢±©Â¼¤¬¡Ö¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¥Ð¥ó¥¸¡¼¡É¥¸¥ã¥ó¥×¡£Èô¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Ç1²ó¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¡£Â³¤¤¤Æ½Ð¸ý¤Ï¡Ö¤è¤¯¿©¤Ù¡¢¤è¤¯¿²¤Æ¡¢¤è¤¯¾Ð¤¦¡×¤ÈÊúÉé¤ò·Ç¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ê2025Ç¯¤â¡Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£Ç¯¤âÆ±¤¸¤¯¹¬¤»¤Ç¤¤¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÈ¯É½¡£Àµ·î¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤º¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¿²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æî¤ÎÊúÉé¤Ï¡Ö·ò¹¯¡×¤Ç¡¢¡ÖµîÇ¯¡¢2026Ç¯¤ÎÀê¤¤¤ÎËÜ¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ø·ò¹¯¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤ÈÀ¸Ì¿¤Î´íµ¡¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¡ØµÕ¤Ë·ò¹¯¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ì¤ÐÁ´Éô¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡£»Å»ö¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡½Ð¸ý²Æ´õ¡¢¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ï¡©
¢¡Æîº»ÎÉ¡¢2026Ç¯µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤³¤ÈÌÀ¤«¤¹
