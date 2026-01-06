£¶Æü¡¢¹Á¼îß´Âç¶¶¤ò¹Ô¤­¸ò¤¦¼Ö¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢¼î³¤¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ûç²Ú¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹­½£1·î6Æü¡ÛÃæ¹ñ¹á¹ÁÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¤È¹­Åì¾Ê¼î³¤»Ô¡¢¥Þ¥«¥ªÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¤ò·ë¤Ö¹Á¼îß´Âç¶¶¤Ç6Æü¡¢2018Ç¯10·î¤Î³«ÄÌ°ÊÍè¤Î¼î³¤Æ»Ï©¸ý´ß¡ÊÄÌ´ØÃÏ¡Ë·ÐÍ³½ÐÆþ¶­Î¹µÒ¿ô¤¬±ä¤Ù1²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£

¡¡Á´Ä¹55¥­¥í¤ÎÂç¶¶¤ÏÀ¤³¦ºÇÄ¹¤Î³¤¾å¶¶¤Ç¤¢¤ê¡¢¹á¹Á¤«¤é¼î³¤¡¢¥Þ¥«¥ª¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ò3»þ´Ö¤«¤é45Ê¬¤ËÃ»½Ì¤·¤¿¡£¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ªµï½»¼Ô¤¬¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¹­Åì¾Ê¤ØÆþ¶­¤Ç¤­¤ë¡Ö¹Á¼ÖËÌ¾å¡×¡Öß´¼ÖËÌ¾å¡×À¯ºö¤ä¹­Åì¾Ê¤Î¼«²ÈÍÑ¼Ö¤¬¹á¹Á»Ô³¹ÃÏ¤Ë¾è¤êÆþ¤ì²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡Öäå¼ÖÆî²¼¡×À¯ºö¤Î¼Â»Ü¤ËÈ¼¤¤¡¢äå¹Áß´ÂçÏÑ¶è¡Ê¹­Åì¡¦¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ª¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¡Ë¤Î°ìÂÎ²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

£¶Æü¡¢¹Á¼îß´Âç¶¶¼î³¤Æ»Ï©¸ý´ß¤Ç¼«Æ°²½½ÐÆþ¶­¸¡ºº¥ì¡¼¥ó¤òÄÌ¤ëÎ¹µÒ¡£¡Ê¼î³¤¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ûç²Ú¡Ë
£¶Æü¡¢¹Á¼îß´Âç¶¶¼î³¤Æ»Ï©¸ý´ß¤ÇÄÌ´Ø¤òÂÔ¤Ä¼Ö¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢¼î³¤¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ûç²Ú¡Ë
£¶Æü¡¢¹Á¼îß´Âç¶¶¼î³¤Æ»Ï©¸ý´ß¤Çµ­Ç°»£±Æ¤¹¤ëÎ¹µÒ¡£¡Ê¼î³¤¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ûç²Ú¡Ë
£¶Æü¡¢¹Á¼îß´Âç¶¶¼î³¤Æ»Ï©¸ý´ß¤ÎÍ­¿Í½ÐÆþ¶­¸¡ºº¥ì¡¼¥ó¤Ç¡¢¼êÂ³¤­¤òÂÔ¤ÄÎ¹µÒ¡£¡Ê¼î³¤¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ûç²Ú¡Ë
£¶Æü¡¢¹Á¼îß´Âç¶¶¼î³¤Æ»Ï©¸ý´ß¤òÀ°Á³¤ÈÄÌ²á¤¹¤ë¼Ö¡£¡Ê¼î³¤¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ûç²Ú¡Ë
£¶Æü¡¢¹Á¼îß´Âç¶¶¼î³¤Æ»Ï©¸ý´ß¤È¥Þ¥«¥ª»Ô³¹¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢¼î³¤¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ûç²Ú¡Ë