¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹½£1·î6Æü¡ÛÃæ¹ñ¹á¹ÁÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¤È¹Åì¾Ê¼î³¤»Ô¡¢¥Þ¥«¥ªÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¤ò·ë¤Ö¹Á¼îß´Âç¶¶¤Ç6Æü¡¢2018Ç¯10·î¤Î³«ÄÌ°ÊÍè¤Î¼î³¤Æ»Ï©¸ý´ß¡ÊÄÌ´ØÃÏ¡Ë·ÐÍ³½ÐÆþ¶Î¹µÒ¿ô¤¬±ä¤Ù1²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡Á´Ä¹55¥¥í¤ÎÂç¶¶¤ÏÀ¤³¦ºÇÄ¹¤Î³¤¾å¶¶¤Ç¤¢¤ê¡¢¹á¹Á¤«¤é¼î³¤¡¢¥Þ¥«¥ª¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ò3»þ´Ö¤«¤é45Ê¬¤ËÃ»½Ì¤·¤¿¡£¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ªµï½»¼Ô¤¬¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¹Åì¾Ê¤ØÆþ¶¤Ç¤¤ë¡Ö¹Á¼ÖËÌ¾å¡×¡Öß´¼ÖËÌ¾å¡×À¯ºö¤ä¹Åì¾Ê¤Î¼«²ÈÍÑ¼Ö¤¬¹á¹Á»Ô³¹ÃÏ¤Ë¾è¤êÆþ¤ì²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡Öäå¼ÖÆî²¼¡×À¯ºö¤Î¼Â»Ü¤ËÈ¼¤¤¡¢äå¹Áß´ÂçÏÑ¶è¡Ê¹Åì¡¦¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ª¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¡Ë¤Î°ìÂÎ²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£