歌舞伎俳優・中村勘九郎の妻で女優の前田愛が、新年らしい和服ショットを公開した。

前田は６日までに自身のインスタグラムを更新。「新年のご挨拶を申し上げます 本年もよろしくお願いいたします 芝居は１月２日から始まりました 今月は歌舞伎座です」と記し、淡い色の着物を着たショットをアップ。

「来月も歌舞伎座にて 猿若祭二月大歌舞伎となります ２０２６年も健康に留意しつつ、努めてまいります 皆さまにとって本年も実り多い一年となりますようにお祈り申し上げます」とつづった。

この投稿には、「お着物お似合いです」「愛さんの着物姿大好きです 大晦日の中村屋ファミリー拝見しました」「体に気をつけて頑張ってください」「新年早々和服の天使」「愛ちゃん可愛い 着物本当よく似合う」「いつも素敵」などのコメントが寄せられた。

１９９３年にデビューした前田は「あっぱれさんま大先生」などに出演し「チャイドル四天王」の一人として人気を博した。２００９年に８年越しの交際を実らせ、勘太郎（現勘九郎）と結婚。歌舞伎俳優の長男・中村勘太郎、次男・中村長三郎の２人の息子がいる。