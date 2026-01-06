レアル、スーペルコパに向けた招集メンバーを発表…負傷中のエンバペは招集外に
レアル・マドリードは6日、スーペルコパ・デ・エスパーニャに向けた招集メンバーを発表。フランス代表FWキリアン・エンバぺは招集外となった。
今シーズンもスーペルコパ・デ・エスパーニャはサウジアラビアで開催される。この大会は前シーズンのコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）の優勝チームと準優勝チーム、その2チームを除いたラ・リーガの上位2クラブが参戦。7日にバルセロナvsアスレティック・ビルバオ、8日にアトレティコ・マドリードvsレアル・マドリードが行われ、それぞれの勝者が決勝戦で激突する。
そして2大会ぶりの制覇を目指すレアル・マドリードは、6日にサウジアラビアへの帯同メンバーを発表。主力選手は順当に選出されたが、負傷中のエースのエンバぺや、ブラジル代表DFエデル・ミリトンは招集外となった。
クラブは先月31日、同選手が左ヒザを捻挫したことを公表し、スペイン『アス』は3週間程度の離脱になると報じていた。そして、シャビ・アロンソ監督は「限界に挑戦するつもりだ。できるだけ早く復帰できるようにあらゆる努力をしたいが、スーペルコパに関しては様子を見てみたい」と、エンバぺの早期復帰を望みを語りつつも、カップ戦出場は不透明となっていた。
今回発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
ティボー・クルトワ
アンドリー・ルニン
フラン・ゴンサレス
▼DF
ダニエル・カルバハル
ダヴィド・アラバ
トレント・アレクサンダー・アーノルド
ラウール・アセンシオ
アルバロ・カレーラス
フラン・ガルシア
アントニオ・リュディガー
フェルラン・メンディ
ディーン・ハウセン
ダビド・ヒメネス
▼MF
ジュード・ベリンガム
エドゥアルド・カマヴィンガ
フェデリコ・バルベルデ
オーレリアン・チュアメニ
アルダ・ギュレル
ダニ・セバージョス
チアゴ・ピタルチ
▼FW
ヴィニシウス・ジュニオール
ロドリゴ
ゴンサロ・ガルシア
フランコ・マスタントゥオーノ
今シーズンもスーペルコパ・デ・エスパーニャはサウジアラビアで開催される。この大会は前シーズンのコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）の優勝チームと準優勝チーム、その2チームを除いたラ・リーガの上位2クラブが参戦。7日にバルセロナvsアスレティック・ビルバオ、8日にアトレティコ・マドリードvsレアル・マドリードが行われ、それぞれの勝者が決勝戦で激突する。
クラブは先月31日、同選手が左ヒザを捻挫したことを公表し、スペイン『アス』は3週間程度の離脱になると報じていた。そして、シャビ・アロンソ監督は「限界に挑戦するつもりだ。できるだけ早く復帰できるようにあらゆる努力をしたいが、スーペルコパに関しては様子を見てみたい」と、エンバぺの早期復帰を望みを語りつつも、カップ戦出場は不透明となっていた。
今回発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
ティボー・クルトワ
アンドリー・ルニン
フラン・ゴンサレス
▼DF
ダニエル・カルバハル
ダヴィド・アラバ
トレント・アレクサンダー・アーノルド
ラウール・アセンシオ
アルバロ・カレーラス
フラン・ガルシア
アントニオ・リュディガー
フェルラン・メンディ
ディーン・ハウセン
ダビド・ヒメネス
▼MF
ジュード・ベリンガム
エドゥアルド・カマヴィンガ
フェデリコ・バルベルデ
オーレリアン・チュアメニ
アルダ・ギュレル
ダニ・セバージョス
チアゴ・ピタルチ
▼FW
ヴィニシウス・ジュニオール
ロドリゴ
ゴンサロ・ガルシア
フランコ・マスタントゥオーノ