Íò¤¬BMW¤Ë¥Ù¥ó¥Ä¡¢¥Õ¥§¥éー¥ê¤È¥ß¥Ë¹âµé¼Ö¤Ëµ¤¤À¤ë¤²¤Ë¹ø³Ý¤±¤¿Ì¾¶Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¹¥¤¡×¡Ö²¿Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ»ÌÀ»û¥Ó¥¸¥å¤Àー¡×
¢£Î©¤Á»Ñ¤Ç¥¥ê¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤À5¿Í¤Î»Ñ¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍò¤¬¥ß¥Ë¹âµé¼Ö¤Ë¹ø¤«¤±¤¿µ¤¤À¤ë¤²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③
Íò¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢2007Ç¯2·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖLove so sweet¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖLove so sweet¡×¤Ï¾¾ËÜ½á¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò2¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ç¤ÏBMW¤Ë¥Ù¥ó¥Ä¡¢¥Õ¥§¥éー¥ê¤È»Ò¶¡ÍÑ¥µ¥¤¥º¤Î¹âµé¼Ö¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬µ¤¤À¤ë¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¹ø¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2ËçÌÜ¤Ë¤ÏÎ©¤Á»Ñ¤Ç¥¥ê¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤À5¿Í¤Î»Ñ¤â¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¹¥¤¡×¡Ö²¿Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ»ÌÀ»û¥Ó¥¸¥å¤Àー¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Íò¸ø¼°¤Ç¤Ï¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤«¤é½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢²áµî¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿CD¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£