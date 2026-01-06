¢£±ß¿Ø¤Î±ü¤Ï¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î»Ñ¤â¥Á¥é¥ê

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHANA¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È①～②

NHK¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢HANA¤Î¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£

HANA¤Ï¹ÈÇò¤Ç¡ÖROSE¡×¤òÈäÏª¡£¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢·ã¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢Âç¤­¤Êé¬é¯¤Î±ÇÁü¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢²ÚÎï¤Ë¤­¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç7¿Í¤¬¸ª¤òÁÈ¤ß±ß¿Ø¤òºî¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â¥â¥Î¥¯¥í¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ó¤¯¤Ë¤Ï¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î»Ñ¤â¥Á¥é¥ê¡£

¤³¤ì¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¹â¤¤¥Òー¥ë¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö±ü¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤â¤¤¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£