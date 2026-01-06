　6日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比510円安の5万2180円と急落。日経平均株価の現物終値5万2518.08円に対しては338.08円安。出来高は5739枚となっている。

　TOPIX先物期近は3513.5ポイントと前日比36.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.94ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52180　　　　　-510　　　　5739
日経225mini 　　　　　　 52170　　　　　-520　　　 88905
TOPIX先物 　　　　　　　3513.5　　　　 -36.5　　　　9233
JPX日経400先物　　　　　 31665　　　　　-360　　　　 639
グロース指数先物　　　　　 677　　　　　　-5　　　　 448
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース