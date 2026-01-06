日経225先物：6日22時＝510円安、5万2180円
6日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比510円安の5万2180円と急落。日経平均株価の現物終値5万2518.08円に対しては338.08円安。出来高は5739枚となっている。
TOPIX先物期近は3513.5ポイントと前日比36.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.94ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52180 -510 5739
日経225mini 52170 -520 88905
TOPIX先物 3513.5 -36.5 9233
JPX日経400先物 31665 -360 639
グロース指数先物 677 -5 448
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
