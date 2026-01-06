地味にテンションが下がる耳の寒さ。帽子とも相性が良いイヤーマフ
冬の自転車って、気持ちいいけれど、やはり耳が冷たすぎて、心が折れてしまうことシバシバ。そんなサイクリストたちにありがたい、強い味方をピックアップしてみました。
キャップやヘルメットとも組み合わせが可
メイドインジャパンの鞄ブランドberuf baggage（ベルーフ バゲージ）がリリースした「COMFY EARMUFF（コンフィ イヤーマフ）」（税込7,700円）ならば、耳をやさしくカバーしてくれます。
滑り止めの付いたエラスティックテープで着用時のサイズ調節が可能だから、キャップやニットキャップ、ヘルメットなどのヘッドウェアと組み合わせて着用できるというスグレモノ。ヘルメット着用時のイヤーマフは、ライダーにとってはかなりありがたいかと。
ちなみに、耳を完全に塞がないので、安心してライド中も使用できるんです。
もちろん単体でも、使用可能。調節できるので、頭にフィットします。
ウール素材であたたか快適
裏地の素材は、メリノウールと吸水速乾性にすぐれた機能素材COOLMAX®（クールマックス）を混織した「Mt.Breath Wool®」。温度調節や抗菌防臭、吸湿性、通気性、ウォッシャブル対応など、いくつもの機能性を備えながらも、メリノウールの肌触りが心地よい着用感を実現してくれます。
表地には、CORDURA®fabricのナイロン糸を使用したリップストップ仕様の2WAYストレッチ素材を採用し、撥水性も備えているから、急な雨時のライドでもかなり快適かと。
通勤、通学、フードデリバリーサービスなどでお仕事されるようなライダーはもちろんのこと、電動キックボード使用時、ライド以外のアウトドアシーンなどのレジャーでも。
キャップとの組み合わせてデイリーで幅広くつかえそうですね。
Source: beruf baggage