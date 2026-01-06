冬の“ブルー”がおしゃれ！【niko and ...】40・50代にイチ推し♡「カジュアルトップス」

凛とした上品な色味で、大人っぽい雰囲気をまとえるブルー。今季のトレンドカラーとしても注目されているブルーのアイテムは、ミドル世代の垢抜けに一役買ってくれそうです。デイリーカジュアルに取り入れるなら、【niko and ...（ニコアンド）】のセーターをチェックしてみて。フリンジや配色など一癖あるデザインで、おしゃれを底上げしてくれるかも。

顔まわりがパッと華やぐフリンジのセーター

【niko and ...】「ジグザグフリンジプルオーバー」\6,600（税込）

たっぷりとあしらわれたフリンジが、顔まわりを華やかに演出するセーター。ニュアンス感のあるサックスブルーが上品で、ミドル世代のデイリーカジュアルにぴったりです。1枚でもサマ見えが狙えますが、シャツとレイヤードすればさらにトレンド感のある着こなしに。ボリュームがあるので、ナロースカートやストレートパンツと合わせてメリハリのあるコーデに仕上げて。

さり気ない配色デザインがコーデのアクセントに

【niko and ...】「カラートリミングクループルオーバー」\6,600（税込）

落ち着いた雰囲気のブルーが大人っぽく、カジュアルながらも上品な雰囲気が漂うセーター。さり気ない配色デザインがアクセントになり、1枚で存在感を放ちます。前後差のある裾ですっぽりお尻まで覆ってくれるため、体型カバーにも期待。ナロースカートと合わせてきれいめに仕上げたり、ワイドなカーブジーンズでこなれ感たっぷりに着こなしたりするのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M