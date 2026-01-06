お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建（53）がお笑いコンビ「さまぁ〜ず」のYouTubeチャンネルにゲスト出演。パパ友との関係性について赤裸々に明かした。

渡部は17年に女優の佐々木希と結婚も、20年6月に不倫問題が報じられ、芸能活動を休止。22年2月に活動を再開し、千葉テレビ「白黒アンジャッシュ」でテレビ復帰。現在はYouTubeチャンネルなどを中心に精力的に活動している。

飲みに行く決まったメンバーを聞かれた渡部は「今はパパ友とか。子供も一緒に、同じ学校のパパ友とかママ友とかが多いですね」と回答。「最初はあの（事件の）直後ですから、凄いみんな腫れ物みたいな、気を遣われて」と振り返った。

「パパ友がみんな最初警戒してるんですけど、何人か近づいてくる人いるんですよ」と回想。「だいたいその人もご自身も夫婦トラブルある人」と暴露しつつも、「実は私もね…みたいな。そういう人たちに結構救われました」と救われたことを明かした。

三村マサカズが「あなたほどひどくはないんだけど…」とボケると、渡部は「そんな顔してます」と食い気味に返答し、笑わせた。

「幼稚園卒業する4年後には飲みすぎちゃって、イジられちゃって。“おい、元・芸人”とか言って。“今もやってるわ”って。凄い良好に」とパパ友との関係性を明かした。