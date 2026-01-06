ファーディナンド氏が解任されたアモリム氏を擁護 チーム内での口論の噂について「成功を求めるなら日常茶飯事だ！！！」 後任候補は…デゼルビ、シャビ、そのままフレッチャーの就任も指摘
マンチェスター・ユナイテッドOBのリオ・ファーディナンド氏が6日、前日に発表された同クラブのルベン・アモリム監督の解任を受け、自身のSNSで見解を述べた。
ファーディナンド氏は今回Xで「今朝、アモリム、選手たち＋幹部、口論などに関する、たくさんの噂話を見た」と書き出し長文を投稿。続けて「これは普通のこと。もしそんなことがなければ、むしろ苛立つよ。難しい会話が行われる環境が必要で、選手たちが勝利を望んでいる！これはどの更衣室でも、トレーニングピッチでも、成功を求めるなら日常茶飯事だ！！！アモリムは良い人間、監督で、彼はまた戻ってくるはずだ」と擁護した。
また前日の投稿では、後任監督候補についても言及しており、マルセイユのロベルト・デ・ゼルビ監督やイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督、またバルセロナの元監督シャビ氏を挙げ、暫定で指揮をとるダレン・フレッチャー氏に関しては「うまくやれば？」とつづり、そのまま正式に就任する可能性にも言及した。
果たしてユナイテッドの次期監督はどの人物になるのか。今後の動向に注目だ。